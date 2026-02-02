Ρωσία: Ενισχύει τη στρατιωτική φρουρά στα σύνορα με τη Φινλανδία - Δορυφορικές εικόνες

Η Ρωσία επαναλειτουργεί μια εγκαταλελειμμένη στρατιωτική φρουρά στην πόλη Πετροζαβόντσκ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, προετοιμάζοντας την περιοχή για να φιλοξενήσει το νεοσύστατο 44ο Σώμα Στρατού.

Σύμφωνα με το Yle, που είναι ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Φινλανδίας, δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντική δραστηριότητα καθαρισμού και την άφιξη στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή, η οποία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αδρανής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Η απόφαση για την επανίδρυση της φρουράς του Πετροζαβόντσκ ακολουθεί την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023. Σύμφωνα με το Yle, Φινλανδοί στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η βάση θα χρησιμεύσει ως στρατηγικός κόμβος για το 44ο Σώμα Στρατού, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει έως και 15.000 άτομα.

Επί του παρόντος, περίπου 2.500-3.000 Ρώσοι στρατιώτες είναι σταθμευμένοι στη Δημοκρατία της Καρελίας, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τις Αεροδιαστημικές Δυνάμεις. Στην κοντινή αεροπορική βάση Besovets, το Yle αναφέρει την παρουσία 80 μαχητικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Su-35S και παλαιότερων Su-27.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης αρκετές χιλιάδες θωρακισμένα οχήματα, φορτηγά και συστήματα πυροβολικού της σοβιετικής εποχής που βρίσκονται σε αποθήκευση.

Η επέκταση στο Πετροζαβόντσκ περιλαμβάνει την επανενεργοποίηση της περιοχής εκπαίδευσης Rybka. Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Yle δείχνουν την κατασκευή νέων στρατώνων, τη συσσώρευση στρατιωτικών οχημάτων και την ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής.

Η φρουρά θα φιλοξενήσει επίσης ένα ραδιοτεχνικό σύνταγμα, υπεύθυνο για τη λειτουργία περίπου δέκα σταθμών ραντάρ.

Εκτός από τις δραστηριότητες στην Καρελία, η Ρωσία κατασκευάζει επίσης μια νέα στρατιωτική πόλη στην Κανταλάκσα, στην περιοχή του Μούρμανσκ. Τα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνουν πολλά μεγάλα κτίρια για την υποστήριξη μιας νέας ταξιαρχίας πυροβολικού και μηχανικού, η οποία εκτιμάται ότι θα φέρει επιπλέον 2.000 στρατιώτες στη χερσόνησο Κόλα, λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από τα φινλανδικά σύνορα.

Russia is building up military infrastructure near the Finnish border, likely as part of wider military expansion efforts that seek to prepare the Russian force for a potential future conflict with NATO. Finnish national broadcaster Yle published satellite images between June… https://t.co/eBuBFmppSp pic.twitter.com/L2qiyQjH0n — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 2, 2026

