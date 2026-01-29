Κάγια Κάλας: Η Ρωσία «προσπαθεί να βομβαρδίσει και να παγώσει» τους Ουκρανούς μέχρι να τους υποτάξει

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στην έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε μεταξύ άλλων οτι η Ρωσία «προσπαθεί να βομβαρδίσει και να παγώσει» τους Ουκρανούς μέχρι να τους υποτάξει.

Ειδικά για την Ουκρανία, είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με τα ΗΑΕ εκπροσωπείται μόνο από στρατιωτικό προσωπικό, «χωρίς εντολή να συμφωνήσει σε οτιδήποτε», αμφισβητώντας κατά πόσον η Ρωσία είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Βομβαρδίζουν τους Ουκρανούς, προσπαθούν να τους βομβαρδίσουν και να τους παγώσουν ώστε να παραδοθούν, και γι' αυτό συζητάμε επίσης την ενεργειακή υποστήριξη που μπορούμε να τους δώσουμε, επειδή είναι πολύ σκληρός χειμώνας και οι Ουκρανοί υποφέρουν πραγματικά. Έρχεται μια ανθρωπιστική καταστροφή εκεί », είπε.

«Η ανησυχία μου είναι ότι έχουμε δει πολλές παραχωρήσεις και από την ουκρανική πλευρά, αλλά αυτό θολώνει την εικόνα, επειδή η Ουκρανία δεν είναι υπεύθυνη για την επιθετικότητα. Η Ρωσία το κάνει αυτό. Επομένως, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, ώστε να δούμε παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά».

Υποβάθμισε επίσης την ιδέα ενός «ευρωπαϊκού στρατού», λέγοντας ότι αυτός παρέμεινε τομέας αρμοδιότητας των εθνικών αρχών και ιεραρχιών. «Στον στρατό πρέπει να υπάρχει μια πολύ σαφής και κατανοητή αλυσίδα διοίκησης, έτσι ώστε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, να είναι σαφές ποιος δίνει εντολές σε ποιον. Αν δημιουργήσουμε παράλληλες δομές, τότε απλώς θα θολώσει την εικόνα», είπε.

Στη Μέση Ανατολή πρόσθεσε, το κύριο θέμα είναι η κατάσταση στο Ιράν, με τη συζήτηση να εστιάζει στην ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, «τοποθετώντας τους στο ίδιο επίπεδο με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς, το Daesh» . «Αν ενεργείς ως τρομοκράτης, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεσαι ως τρομοκράτης», είπε.