Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σχεδόν 2 εκατομμύρια στρατιωτικές απώλειες μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με μελέτη από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών 

Oυκρανοί στρατιώτες στο μέτωπο του Κουπιάνσκ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σχεδόν 2 εκατομμύρια στρατιωτικές απώλειες - νεκρούς, τραυματίες ή αγνοούμενους - μεταξύ των δύο χωρών , σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη (27/2) από το αμερικανικό think tank Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν επωμιστεί το κύριο βάρος των απωλειών, με έως και 325.000 νεκρούς από ένα εκτιμώμενο σύνολο 1,2 εκατομμυρίων θυμάτων από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης υποστεί σημαντικές απώλειες -μεταξύ 500.000 και 600.000 θυμάτων, εκ των οποίων μεταξύ 100.000 και 140.000 σκοτώθηκαν- από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Tουλάχιστον 15.000 άμαχοι ανάμεσα στα θύματα

«Οι συνδυασμένες ρωσικές και ουκρανικές απώλειες μπορεί να φτάσουν τα 1,8 εκατομμύρια και θα μπορούσαν να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια συνολικά θύματα μέχρι την άνοιξη του 2026», ανέφερε το think tank. Οι παρατηρητές του ΟΗΕ λένε ότι τα θύματα μεταξύ των αμάχων έχουν φτάσει σχεδόν τους 15.000 επαληθευμένους θανάτους από το 2022, αλλά ότι το πραγματικό σύνολο «είναι πιθανώς σημαντικά υψηλότερο».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο NBC τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η χώρα του είχε χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, με δεκάδες χιλιάδες να αγνοούνται ή να έχουν αιχμαλωτιστεί, αριθμούς που οι αναλυτές θεωρούν υποτιμημένους. Οι ρωσικές απώλειες παραμένουν ένα καλά φυλαγμένο κρατικό μυστικό, με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 να ανεβάζουν τον αριθμό στους 5.937, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC και το Mediazona, που βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, όπως οι ειδοποιήσεις θανάτου, έχουν εντοπίσει περισσότερους από 163.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε τέσσερα χρόνια πολέμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς υψηλότερος.

«Τρομοκρατία» η επίθεση στο τρένο λέει ο Ζελένσκι

Χθες, μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιβατικό τρένο κοντά σε ένα χωριό στην περιοχή του Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία σκότωσε πέντε ανθρώπους σε μια επίθεση που ο Ζελένσκι κατήγγειλε ως τρομοκρατία.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το τρένο μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες, ανάμεσά τους 18 στο βαγόνι που χτυπήθηκε. «Κάθε τέτοια ρωσική επιδρομή υπονομεύει τη διπλωματία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και πλήττει, ιδίως, τις προσπάθειες των εταίρων που βοηθούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου», έγραψε.

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Η βομβιστική επίθεση σε τρένο ήταν μέρος ενός κύματος ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που άφησαν 10 νεκρούς σε όλη τη χώρα και δεκάδες τραυματίες , με τους τραυματίες να περιλαμβάνουν δύο παιδιά και μια έγκυο γυναίκα. Τρεις σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Οδησσό, η οποία προκάλεσε επίσης «τεράστιες» ζημιές σε μια εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK. Ο υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι 710.000 κάτοικοι του Κιέβου παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση μετά τις ρωσικές επιθέσεις - συνθήκες που θα μπορούσαν να αποβούν θανάσιμες στο παγωμένο χειμωνιάτικο κρύο .

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον Έλον Μασκ να διακόψει την πρόσβαση της Ρωσίας στην υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink , την οποία κατέχει ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι - ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας - μίλησε μετά την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί δορυφόρους Starlink για να κατευθύνει τις επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά στην Ουκρανία.

Δημοσίευσε στο X : «Γεια σου, μεγάλε, @elonmusk, γιατί δεν εμποδίζεις τους Ρώσους να χρησιμοποιούν το Starlink για να στοχεύουν ουκρανικές πόλεις; Το να βγάζεις χρήματα από εγκλήματα πολέμου μπορεί να βλάψει το εμπορικό σου σήμα». Ο Μασκ αρνήθηκε το 2024 ότι τερματικά Starlink είχαν πωληθεί στη Ρωσία . Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο ρωσικός στρατός έχει αποκτήσει τερματικά μέσω τρίτων χωρών και όχι μέσω οποιασδήποτε επίσημης σύμβασης με τον Μασκ.

