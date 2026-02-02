Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Νεκρή από τον σύζυγό της βρέθηκε μία 41χρονη γυναίκα σε περιοχή της Θεσπρωτίας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε η οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα κλήθηκε ιατρική βοήθεια από το Κέντρο Υγείας.

Δυστυχώς όμως ήταν αργά.

Από την έρευνα που έγινε δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

