Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της
Η γυναίκα εντοπίστηκε από τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις της
Νεκρή από τον σύζυγό της βρέθηκε μία 41χρονη γυναίκα σε περιοχή της Θεσπρωτίας.
Η γυναίκα εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε η οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα κλήθηκε ιατρική βοήθεια από το Κέντρο Υγείας.
Δυστυχώς όμως ήταν αργά.
Από την έρευνα που έγινε δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή.
*Με πληροφορίες από epiruspost.gr
