Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Επιβεβαίωση Newsbomb για το φαραωνικό τουριστικό σχέδιο

Το φαραωνικό τουριστικό σχέδιο για την περιοχή του Σινά, συμπεριλαμβανομένης και της Μονής Αγίας Αικατερίνης, έρχεται εκ νέου στο φως της δημοσιότητας από τη γαλλική εφημερίδα Liberation, επιβεβαιώνοντας όσα είχε αποκαλύψει το Newsbomb από τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης ενός μεγαλεπήβολου έργου για τη μετατροπή του απομακρυσμένου χωριού, που βρίσκεται η Μονή Αγίας Αικατερίνης, σε ένα τεράστιο τουριστικό κέντρο, το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα. Σύμφωνα μάλιστα με την Liberation το έργο αυτό απειλεί τον τρόπο ζωής των Βεδουίνων και την αυτονομία του ελληνικού μοναστηριού, με φόντο γεωστρατηγικές σκέψεις.

Μετά τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα (NAC) και το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, που τελικά εγκαινιάστηκαν μετά βαϊων και κλάδων στις αρχές Νοεμβρίου, έρχεται το «Έργο της Μεγάλης Μεταμόρφωσης», το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από δεκάδες κτίρια, ένα τελεφερίκ προς την κορυφή του ιερού βουνού, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

Αλλά τα τελευταία τρία χρόνια, από την έναρξη της κατασκευής, η οποία ξεκίνησε χωρίς την έγκριση των Βεδουίνων, οι Τζαμπαλίγια φοβούνται μήπως χάσουν τα προς το ζην. «Αν εγκαταστήσουν όντως ένα τελεφερίκ για την κορυφή του όρους Σινά, όπως ανακοίνωσαν, τελειώσαμε», θρηνεί ένας Βεδουίνος που προτιμά να παραμείνει ανώνυμος από φόβο αντιποίνων από τις αρχές.

Το υπόλοιπο της κατασκευής έχει ολοκληρωθεί κατά 90%: στην πεδιάδα όπου παραδοσιακά λάμβαναν χώρα οι μεγάλοι εορτασμοί των Βεδουίνων, υπάρχει τώρα ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα συγκρότημα ιδιωτικών σαλέ και ένα μεγάλο κέντρο επισκεπτών. Σε κοντινή απόσταση, το αεροδρόμιο έχει επεκταθεί. Πολύ μακριά από τον απομακρυσμένο οικισμό για πεζοπόρους που αναζητούν πνευματικότητα.

Τι καταγγέλλουν οι Βεδουίνοι

Ένας Βεδουίνος οδηγός διαμαρτύρεται στη Liberation: «Το έργο καταστρέφει την Αγία Αικατερίνη. Είναι εντελώς αντίθετο με το πνεύμα του τόπου και με αυτό που οι άνθρωποι έρχονται εδώ να βρουν: ειρήνη, το θείο και μια σύνδεση με τη φύση».

Ένας άλλος Βεδουίνος αφηγείται: «Μια μέρα, η αστυνομία ήρθε στο σπίτι μου και απαίτησε να καταχωρήσουμε το σπίτι μας, το οποίο ήταν πάντα άτυπο. Για να το κάνουν αυτό, ζήτησαν τα έγγραφα ταυτότητας της οικογένειάς μας που χρονολογούνται πέντε γενιές πίσω. Αλλά είναι δυνατόν να τα βρούμε μόνο για τρεις γενιές, επειδή πριν από αυτό, το Σινά βρισκόταν υπό ισραηλινή κατοχή. Έτσι, ο στρατός έβαλε μια πινακίδα στην μπροστινή μας πόρτα που έλεγε ότι μπορούσαν να πάρουν πίσω το σπίτι μας ανά πάσα στιγμή. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί...» Άλλοι κάτοικοι εκμυστηρεύονται ότι τα σπίτια τους καταστράφηκαν εν μέρει για το έργο και ότι το νεκροταφείο του χωριού κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης.

Διοικητικό στρατηγείο

Το άλλο παράπλευρο θύμα του Έργου της Μεγάλης Μεταμόρφωσης είναι το ελληνικό μοναστήρι. Χτισμένο από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα, είναι το παλαιότερο γνωστό μοναστήρι που κατοικείται συνεχώς. Είναι επίσης το σημείο όπου ανακαλύφθηκε ο Σιναϊτικός Κώδικας , το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο της Βίβλου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου στεγάζεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Προ μηνών εν μέσω μεγάλης έντασης, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αντικαταστάθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών. Ο 62χρονος κληρικός απορρίπτει τις ανησυχίες για την εθνικοποίηση γης με μια κίνηση του χεριού του. «Δεν μου αρέσει η λέξη «γη». Μπορούμε να ονομάσουμε «γη» ένα κομμάτι ερήμου όπου βρίσκεται ένα ιερό βουνό, αρχαίες εκκλησίες ή ένα ιστορικό μοναστήρι; Δεν νομίζω». Ο νέος Αρχιεπίσκοπος διαβεβαιώνει τους πάντες ότι οι συζητήσεις είναι «ακόμα ανοιχτές» με τις αιγυπτιακές αρχές, ότι «δεν έχουν ασκήσει ποτέ καμία πίεση για την επίτευξη συμφωνίας» και ότι το τουριστικό έργο είναι «καλό πράγμα» επειδή επιτρέπει στην περιοχή να «παραμείνει ζωντανή», όπως αναφέρει η Liberation.

Τι υποστηρίζει αμερικανική οργάνωση

Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η στροφή 180 μοιρών; Κατά την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, «ορισμένοι υποψήφιοι παραγκωνίστηκαν υπό πίεση», υποστηρίζει η αμερικανική οργάνωση Coptic Solidarity, κάτι που θεωρεί «πολιτική παρέμβαση».

Σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης των Κοπτών, αυτή η πίεση προέρχεται τόσο από την Αθήνα όσο και από το Κάιρο, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις για την οριστικοποίηση μιας σημαντικής ενεργειακής συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας για τη μεταφορά αιγυπτιακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία που θέτει σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου και μια οικονομική κρίση που αυξάνει την ανάγκη του Καΐρου για ξένο νόμισμα.

Μιλώντας τηλεφωνικά στη Liberation, ο Έλληνας βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης επέκρινε αυτή τη «μυστική διπλωματία» και εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον: «Αν το αιγυπτιακό κράτος πάρει στην κατοχή του αυτά τα εδάφη τώρα, σε λίγους μήνες ή χρόνια θα μπορεί να τα διεκδικήσει ως δικά του και να κάνει ό,τι θέλει εκεί όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει κατεδάφιση εκκλησιών ή απέλαση Ελλήνων μοναχών». Υπενθύμισε ότι όλοι οι ηγεμόνες του Σινά, από τους Σταυροφόρους μέχρι τους Μαμελούκους, συμπεριλαμβανομένου του Ναπολέοντα, του Ισραήλ, ακόμη και του Προφήτη Μωάμεθ, σέβονταν πάντα αυτόν τον ιερό τόπο και τους κατοίκους του, οι οποίοι, επιπλέον, αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.





