Αυξήσεις ενόψει Σαρακοστής: Έως 15% πάνω οι τιμές στα σούπερ μάρκετ - Εκτοξεύτηκαν θράψαλα, καλαμάρι
«Τσιμπημένες» είναι ήδη οι τιμές στα θαλασσινά, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την περίοδο της Σαρακοστής. Ήδη στα σούπερ μάρκετ παρατηρείται ένα κύμα αυξήσεων στις τιμές των θαλασσινών προϊόντων.
Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια και τα θράψαλα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 15% μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων του Ιανουαρίου 2026, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Οι ανατιμήσεις
Τα στοιχεία, όπως αυτά παρατίθενται από τα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτουν το εύρος των αυξήσεων.
- Καλαμάρια: Στις 4 Ιανουαρίου 2026 η τιμή ανά τεμάχιο ήταν 5,15 ευρώ (6,06 ευρώ το κιλό), ενώ στις 30 Ιανουαρίου έφτασε τα 5,80 ευρώ (6,82 ευρώ το κιλό). Η αύξηση ανέρχεται σε 12,5% ή 0,76 ευρώ.
- Χταπόδι Νο6 και Νο7: Από 18,80 ευρώ το κιλό στις 14 Ιανουαρίου σε 19,40 ευρώ στις 30 Ιανουαρίου, με αύξηση 3,2% ή 0,60 ευρώ.
- Θράψαλα καθαρισμένα: Η τιμή εκτινάχθηκε από 5,40 ευρώ σε 6,25 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας την υψηλότερη αύξηση στα 15,7% ή 0,85 ευρώ.
- Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (συσκευασία 630 γραμμαρίων): Από 6,15 ευρώ σε 6,75 ευρώ, με αύξηση 10% ή 0,60 ευρώ.
