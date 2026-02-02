Αυξήσεις ενόψει Σαρακοστής: Έως 15% πάνω οι τιμές στα σούπερ μάρκετ - Εκτοξεύτηκαν θράψαλα, καλαμάρι

«Τσιμπημένες» είναι ήδη οι τιμές στα θαλασσινά, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την περίοδο της Σαρακοστής. Ήδη στα σούπερ μάρκετ παρατηρείται ένα κύμα αυξήσεων στις τιμές των θαλασσινών προϊόντων.

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια και τα θράψαλα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 15% μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων του Ιανουαρίου 2026, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι ανατιμήσεις

Τα στοιχεία, όπως αυτά παρατίθενται από τα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτουν το εύρος των αυξήσεων.