Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Ο καιρός τη Δευτέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Παροδικές νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 11 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

