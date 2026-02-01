Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

Στη δίνη ακραίων καιρικών φαινομένων με τεράστιες ποσότητες βροχοπτώσεων, πλημμύρες και κατολισθήσεις βρίσκονται οι χώρες της Μεσογείου, από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα του ευρωπαϊκού νότου.

Αιτία, όπως εξηγεί ο Γερμανός μετεωρολόγος Jan Schenk, τα ατμοσφαιρικά ποτάμια , τα οποία μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρού αέρα προς την περιοχή της Μεσογείου, με ακραίες βροχοπτώσεις στη νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί τι κρύβεται πίσω από το φαινόμενο: «Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι ρεύματα νερού στον αέρα που μπορούν θεωρητικά να πέσουν ως βροχόπτωση, δηλαδή η ποσότητα υγρασίας σε μια κάθετη στήλη αέρα». Κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας βρίσκεται στις τροπικές περιοχές. Αλλά ξανά και ξανά, οι περιοχές χαμηλής πίεσης αξιοποιούν αυτόν τον πολύ υγρό αέρα και τον κατευθύνουν προς την Ευρώπη. «Και είναι πραγματικά σαν ποτάμι», λέει ο Schenk.

Επί του παρόντος, αρκετοί από αυτούς τους ατμοσφαιρικούς ποταμούς χτυπούν ταυτόχρονα τη νότια Ευρώπη. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο πλήττονται ιδιαίτερα. «Υπάρχει εξαιρετικά δυνατή βροχή», εξηγεί ο Schenk. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τεράστιες ποσότητες βροχής θα μπορούσαν να συσσωρευτούν σε περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Πορτογαλία, Ισπανία, έως και 500 λίτρα βροχόπτωσης την επόμενη εβδομάδα».

Οι συνέπειες είναι σοβαρές και ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για κατολισθήσεις και πλημμύρες. Εκτός από την Ιβηρική Χερσόνησο, επηρεάζονται και άλλες περιοχές. Αυτές περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και τμήματα της Βόρειας Αφρικής. Οι παράκτιες περιοχές και οι ορεινές περιοχές διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Schenk, δεν αναμένεται γρήγορη βελτίωση. «Τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αυτό θα συνεχιστεί», εξηγεί βάσει των τρέχοντων μοντέλων καιρού. Το τι θα συμβεί μετά από αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. «Αυτό είναι λίγο στα αστέρια, γιατί έχει να κάνει πολύ με την πολική δίνη».