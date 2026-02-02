Aυλαία για το Καρναβάλι της Βενετίας: Ο «Όλυμπος», ο γιγάντιος αρουραίος και η παρέλαση σκαφών

Χρώμα, μουσική και περίτεχνες μεταμφιέσεις έδωσαν το έναυσμα για το φετινό Καρναβάλι της Βενετίας, με χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους να κατακλύζουν τη «Γαληνοτάτη»

Aυλαία για το Καρναβάλι της Βενετίας: Ο «Όλυμπος», ο γιγάντιος αρουραίος και η παρέλαση σκαφών
Ξεκίνησε το ιστορικό καρναβάλι της Βενετίας
Το πιο διάσημο καρναβάλι της Ιταλίας άνοιξε τις πύλες του στη Βενετία με μια πλωτή παρέλαση στο Μεγάλο Κανάλι της «Γαληνοτάτης». Το φετινό θέμα, «Όλυμπος. Επιστροφή στις απαρχές των αγώνων», συνδέει τους εορτασμούς με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν στις 6 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

Παρά τα σημεία με τα υψηλά επίπεδα νερού και τα παροδικά παράπονα για τις συνέπειες του υπερτουρισμού, η ιστορική πόλη της Ιταλίας φόρεσε «τα καλά της» για να υποδεχθεί τα πλήθη που πόζαραν για φωτογραφίες, άρχισαν να περιηγούνται στους πάγκους με τις μάσκες και να γιορτάζουν αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «μαγική» απόδραση.

rat.jpg

Δεκάδες διακοσμημένα σκάφη, με πλήρωμα κωπηλάτες με περίτεχνες στολές, διέσχισαν τη λιμνοθάλασσα καθώς οι επισκέπτες συγκεντρώνονταν στις γέφυρες και τις όχθες για να θαυμάσουν το θέαμα. Η πομπή κατέληξε κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, όπου σύννεφα από κομφετί έπεφταν πάνω στα σκάφη και τους θεατές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε μια καρναβαλική σεζόν που βασίζεται σε παρελάσεις, χορούς μεταμφιέσεων και παραστάσεις δρόμου που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι διοργανωτές λένε ότι η έκδοση του 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις παλαιότερες παραδόσεις της Βενετίας, αναδιαμορφωμένες για ένα σύγχρονο κοινό.

Το καρναβάλι διαρκεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, με την επίσημη έναρξη να λαμβάνει χώρα στις 31 Ιανουαρίου στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και τις εκδηλώσεις να συνεχίζονται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Αναμένεται να παραστούν από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο άνθρωποι, με τις πιο πολυσύχναστες ημέρες να είναι παραδοσιακά το τελευταίο Σαββατοκύριακο και η Καθαρά Δευτέρα.

Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, καρναβαλιστές με κοστούμια εμπνευσμένα από τον 18ο αιώνα, μυθολογικές φιγούρες και περίτεχνες μάσκες –με κυρίαρχο σύμβολο το λιοντάρι της Βενετίας– πόζαραν για φωτογραφίες, προσελκύοντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Ανάμεσά τους, δημιουργίες αφιερωμένες στον Δία και στους θεούς του Ολύμπου, στο πλαίσιο του φετινού θεματικού άξονα.

ps.jpg

Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με υπαίθρια θεάματα, ενώ ξεχώρισε και ένας εντυπωσιακός χορός εμπνευσμένος από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Bridgerton, που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πλατείας του Αγίου Μάρκου, συνδυάζοντας ιστορική αισθητική και σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

