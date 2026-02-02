Aυλαία για το Καρναβάλι της Βενετίας: Ο «Όλυμπος», ο γιγάντιος αρουραίος και η παρέλαση σκαφών

Το πιο διάσημο καρναβάλι της Ιταλίας άνοιξε τις πύλες του στη Βενετία με μια πλωτή παρέλαση στο Μεγάλο Κανάλι της «Γαληνοτάτης». Το φετινό θέμα, «Όλυμπος. Επιστροφή στις απαρχές των αγώνων», συνδέει τους εορτασμούς με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν στις 6 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

'Fifteen days of celebration': Venice Carnival 2026 begins.



St Mark’s Square sees Venice's past brought back to life as Venetians and tourists in sumptuous 18th-century gowns, gothic dresses and ornate masks launch the city's 2026 carnival. pic.twitter.com/ttVB9ZLqMz — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2026

Παρά τα σημεία με τα υψηλά επίπεδα νερού και τα παροδικά παράπονα για τις συνέπειες του υπερτουρισμού, η ιστορική πόλη της Ιταλίας φόρεσε «τα καλά της» για να υποδεχθεί τα πλήθη που πόζαραν για φωτογραφίες, άρχισαν να περιηγούνται στους πάγκους με τις μάσκες και να γιορτάζουν αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «μαγική» απόδραση.

Δεκάδες διακοσμημένα σκάφη, με πλήρωμα κωπηλάτες με περίτεχνες στολές, διέσχισαν τη λιμνοθάλασσα καθώς οι επισκέπτες συγκεντρώνονταν στις γέφυρες και τις όχθες για να θαυμάσουν το θέαμα. Η πομπή κατέληξε κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, όπου σύννεφα από κομφετί έπεφταν πάνω στα σκάφη και τους θεατές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε μια καρναβαλική σεζόν που βασίζεται σε παρελάσεις, χορούς μεταμφιέσεων και παραστάσεις δρόμου που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι διοργανωτές λένε ότι η έκδοση του 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις παλαιότερες παραδόσεις της Βενετίας, αναδιαμορφωμένες για ένα σύγχρονο κοινό.

? Tra colori, maschere e un’atmosfera carica di energia, il tradizionale corteo acqueo ha sfilato lungo il Canal Grande fino a #Rialto, regalando uno dei momenti più attesi del Carnevale: lo spettacolare scoppio della Pantegana di cartapesta, tra coriandoli, applausi e migliaia… pic.twitter.com/rlhlhfdHEx — Comune di Venezia (@comunevenezia) February 1, 2026

Το καρναβάλι διαρκεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, με την επίσημη έναρξη να λαμβάνει χώρα στις 31 Ιανουαρίου στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και τις εκδηλώσεις να συνεχίζονται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Αναμένεται να παραστούν από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο άνθρωποι, με τις πιο πολυσύχναστες ημέρες να είναι παραδοσιακά το τελευταίο Σαββατοκύριακο και η Καθαρά Δευτέρα.

In honour of Milano-Cortina Winter Olympics the Venice Carnival this year has an Olympic theme pic.twitter.com/7ikram9v4I — Travel Girl (@TravelCocktail) January 31, 2026

Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, καρναβαλιστές με κοστούμια εμπνευσμένα από τον 18ο αιώνα, μυθολογικές φιγούρες και περίτεχνες μάσκες –με κυρίαρχο σύμβολο το λιοντάρι της Βενετίας– πόζαραν για φωτογραφίες, προσελκύοντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Ανάμεσά τους, δημιουργίες αφιερωμένες στον Δία και στους θεούς του Ολύμπου, στο πλαίσιο του φετινού θεματικού άξονα.

Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με υπαίθρια θεάματα, ενώ ξεχώρισε και ένας εντυπωσιακός χορός εμπνευσμένος από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Bridgerton, που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πλατείας του Αγίου Μάρκου, συνδυάζοντας ιστορική αισθητική και σύγχρονη ποπ κουλτούρα.