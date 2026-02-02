Κάρπαθος: Βίντεο από τη μάχη του πλοιάρχου να δέσει το πλοίο στο λιμάνι εν μέσω ισχυρών ανέμων

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι συμπεριλαμβάνονταν στο «μενού» της κακοκαιρίας που έπληξε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται από έως τις Σέρρες και την Κεφαλονιά έως τη Χίο και την Κρήτη.

Οι ισχυροί άνεμοι δοκίμασαν ξανά τις αντοχές των πολιτών, αλλά και τους υπεύθυνους στα πλοία που εκτελούσαν τα καθημερινά δρομολόγια. Σε βίντεο που αναδημοσίευσε το Forecast Weather Greece, καταγράφεται η προσπάθεια του πλοιάρχου του Blue Star Chios να .δέσει το πλοίο που κατέφτασε στο λιμάνι της Καρπάθου.

Από τον έντονο κυματισμό που δημιουργείται, τόνοι νερού «πλημμυρίζουν» την αποβάθρα, την ώρα που εργαζόμενοι προσπαθούν να δέσουν τα σχοινιά στον κάβο.

Δείτε το βίντεο: