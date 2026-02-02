Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει σε αρκετές περιοχές, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

Ώρες αγωνίας στο Φαλακρό Δράμας

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, οι οποίοι χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά με οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο.

Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο, Αργύρη Πατακάκη «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι».

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στα παράλια της Λάρισας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισας και περιοχές του Δήμου Αγιάς, με έντονες βροχοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε παράκτιες και ημιορεινές περιοχές, με την κατάσταση στον Αγιόκαμπο να επιδεινώνεται αισθητά. Μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν κατοικίες καθώς και καταστήματα στην περιοχή με τα νερά να εισέρχονται σε ισόγειους χώρους και αυλές.

Οι χείμαρροι φούσκωσαν, ενώ σε αρκετά σημεία η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο παραλιακός οδικός άξονας έχει διακοπεί κατά τόπους, κυρίως στα σημεία όπου εκβάλουν ρέματα, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παράλληλα με τη βροχόπτωση πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών.

Επί ποδός συνεχίζουν να βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Αγιάς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις σε διάφορα σημεία του δήμου Αγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Παγιδεύτηκαν οδηγοί με οχήματα στον Λαϊλιά Σερρών

Την Κυριακή, σημειώθηκε απεγκλωβισμός οδηγών που είχαν αποκλειστεί στον δρόμο Σερρών-Λαϊλιά λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Οι 15 πολίτες είχαν εγκλωβιστεί 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, καθώς δεν μπορούσαν να κατεβούν από το βουνό και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

«Φούσκωσε» ο Πηνειός – Ελεγχόμενη η κατάσταση στα Τρίκαλα

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον Δήμο Μετεώρων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, δήλωσε ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σε ολόκληρο τον νομό, ενώ ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκεται σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν τις προηγούμενες ώρες και στο νησί της Κεφαλονιάς.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο Αργοστόλι.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου έχει σχηματιστεί εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνονταν με μεγάλη δυσκολία από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ οδηγοί έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο.

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε χωριά της Σαντορίνης

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στην Σαντορίνη όπου τα νερά σχημάτισαν χείμαρρους σε χωριά του νησιού.

Τα μεγαλυτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και κυρίως σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά. Οι χείμαρροι παρασέρνουν στο πέρασμα τους κάδους απορριμάτων και φερτά υλικά.

Δείτε περισσότερα βίντεο στην ανάρτηση του Weather News Greece που ακολουθεί.

Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης και συγκέντρωσης υδάτων στους δρόμους, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας:

Στην Ημαθία, στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας-Δασκίου, σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας-Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου-Ταγαροχωρίου.

Στο Κιλκίς, από το 43ο έως το 50ό χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

Στην Πιερία, σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και σε ιρλανδική διάβαση εντός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

Στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς-Γοματίου, λίγο μετά το 1ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου-Δεβελικίου, στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος. Επίσης, στο 1ο χλμ Ορμύλιας-Βραστάμων, στο 2ο χλμ Μεταμόρφωσης- Μεταγγιτσίου και στις ιρλανδικές διαβάσεις στον οικισμό Αγίων Αναργύρων, στο ρέμα «Κάρβουνο» στη δημοτική οδό Γεωπονικών- Σωζόπολης και στο ρέμα Λακκώματος, στο 1ο χιλιόμετρο Λακκώματος-Αγίου Παύλου.

Την ίδια ώρα, απαραίτητες ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, οι αντιολισθητικές αλυσίδες για οχήματα που κινούνταν σε εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας:

Στην Ημαθία , από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης, από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, στην επαρχιακή οδό Νάουσας-Σελίου από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και στη δημοτική οδό Νάουσας-3/5 Πηγαδίων από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων.

, από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης, από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, στην επαρχιακή οδό Νάουσας-Σελίου από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και στη δημοτική οδό Νάουσας-3/5 Πηγαδίων από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων. Στην Πέλλα , στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» και στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ».

, στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» και στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ». Στον δρόμο προς χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά

Στη Χαλκιδική, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, στο 70ό έως 85ο χιλιόμετρο, μέσω Ταξιάρχη.

στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, στο 70ό έως 85ο χιλιόμετρο, μέσω Ταξιάρχη. Από το 1ο έως το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Βαρβάρας και Νεοχωρίου- Ολυμπιάδας.

