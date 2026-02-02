Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, σε κάποιες περιοχές, λόγω της κακοκαιρίας. που σαρώνει τη χώρα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου Μύκης αναστέλλεται η λειτουργία, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όλων των σχολικών μονάδων της Α΄βάθμιας και της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αυτών της 2ης Ευκαιρίας (Μύκης και Κενταύρου), για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, στο Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, με αφορμή την έντονη χιονόπτωση και τον παγετό, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Η μαθησιακή διαδικασία στην περιοχή θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον, κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ, οι οποίοι υπάγονται στον Δήμο Σουφλίου.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.