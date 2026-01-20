Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί «red code» για Αττική, Πελοπόννησο, Στερέα Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει «πορτοκαλί συναγερμός».

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε επιφυλακή μετά τη συνεδρίαση και της έκτακτης Διυπουργικής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των φορεών της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Ένοπλων Δυνάμεων, των παραχωρησιούχων.

Ο αρμόδιος υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά το πέρας της συνεδρίασης, απηύθυνε έκκληση στους δήμους και τις Περιφέρειας να συγκαλέσουν έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

Επισήμανε πως σε περιοχές όπου θα σημειωθούν έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη 21/01.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

