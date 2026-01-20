Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα
Αποκλεισμένες στην Πάτρα οι νταλίκες, καθώς έχει απαγορευθεί η διέλευση στη γέφυρα και η πορθμειακή γραμμή παραμένει κλειστή
Δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στις προβλήτες του λιμανιού στο Ρίο, καθώς ισχύει απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων 8 έως 10 μποφόρ που «σφυροκοπούν» την Πάτρα, με τις ριπές να φτάνουν σε ταχύτητα άνω των 100 χλμ/ώρα.
Από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) παραμένει κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, ενώ από το πρωί της Τρίτης σχηματίζονται μεγάλες ουρές φορτηγών στις προβλήτες.
Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί και η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Γέφυρα ΑΕ», απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.
