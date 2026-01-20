Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

Σταθμευμένες νταλίκες στο Ρίο εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» και το απαγορευτικό απόπλου στο πορθμείο, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στις προβλήτες του λιμανιού στο Ρίο, καθώς ισχύει απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων 8 έως 10 μποφόρ που «σφυροκοπούν» την Πάτρα, με τις ριπές να φτάνουν σε ταχύτητα άνω των 100 χλμ/ώρα.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) παραμένει κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, ενώ από το πρωί της Τρίτης σχηματίζονται μεγάλες ουρές φορτηγών στις προβλήτες.

Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί και η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Γέφυρα ΑΕ», απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης