Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα

Εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι σφυροκοπούν περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου την Τρίτη (20/01), με τις ριπές στην Πάτρα να φτάνουν ακόμα και τα 130 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Οι άνεμοι έφτασαν και ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στον Ρωμανό (130 χλμ/ώρα), Πουρναρόκαστρο (114 χλμ/ώρα), στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου (113 χλμ/ώρα), Καρδαμύλη Μεσσηνίας (106 χλμ/ώρα), καθώς και στο Αιτωλικό και τη Μονεμβασιά (100 χλμ/ώρα).

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το λιμάνι του Ρίου, όπου η πορθμειακή γραμμή έχει κλείσει προ πολλού εξαιτίας των θυελλωδών ανατολικών ανέμων.

Τα μανιασμένα κύματα ανεβαίνουν την προβλήτα του λιμανιού, και το νερό φτάνει μέχρι τον δρόμο, περίπου 20-30 μέτρα από τη θάλασσα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή, όπως ενημερώνει η εταιρεία «Γέφυρα ΑΕ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.

