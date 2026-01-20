Στα «λευκά» η Πάρνηθα - Πότε «χτυπά» η κακοκαιρία την Αττική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι αρμόδιες Αρχές ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες, με την Αττική να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης έντονων φαινομένων.

Στην ήδη χιονισμένη Πάρνηθα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις αλατιού στους δρόμους που παραμένουν ανοιχτοί. Λίγο μετά το καταφύγιο Μπάφι, η θερμοκρασία καταγράφεται στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή του τελεφερίκ κυμαίνεται στους 4 με 5 βαθμούς.

Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb, τα μηχανήματα ανεφοδιάζονται διαρκώς με αλάτι, καθώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για φαινόμενα που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με αυτό, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο Αιγαίο.

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι κατά τόπους.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική, σημειώνοντας σε ανάρτησή του ότι «τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε σημαντικές ποσότητες νερού μέσα σε λίγες ώρες, με το πιο κρίσιμο διάστημα να τοποθετείται μετά τις 10 το πρωί αύριο».

