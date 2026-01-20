Καιρός: Έρχονται χιόνια ακόμη και στις ημιορεινές περιοχές - Ραγδαία επιδείνωση από την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος Αθανάσιος Σταθόπουλος μιλώντας στο Newsbomb, προβλέπει ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με βροχές και χιονόνερο, από σήμερα Τρίτη, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, από σήμερα Τρίτη θα έχουμε επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανατολικούς-βορειανατολικούς ανέμους την πτώση της θερμοκρασίας και τις αυξημένες χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές.

Στα περισσότερα τμήματα της χώρας θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στα βόρεια χιονόνερο. Το βράδυ, εκτός της Θράκης αλλά και περιοχών της ανατολικής κυρίως Μακεδονίας, θα έχουμε χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινά, όπως επίσης και στα ορεινά της Κρήτης με περαιτέρω ένταση των φαινομένων στην διάρκεια της νύχτας από τα Δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις , στα ανατολικά 5- 6 και στο Αιγαίο κατά τόπους 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά κατά τόπους θα έχουμε ριπές στα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα νότια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στα βόρεια τους 07, και στις νησιωτικές περιοχές αλλά και στα δυτικά τους 13. Έναν με δύο βαθμούς αυξημένη ως προς την μέγιστη τιμή της στα Δωδεκάνησα.

Για την Τετάρτη εκτιμάται ότι θα χαλάσει ακόμη περισσότερο ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στα παραθαλάσσια της δυτικής Ελλάδας και σταδιακά στα νότιας ηπειρωτικά, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ,κατά διαστήματα έντονες, στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και στα ημιορεινά τμήματα τους.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με ένταση στα 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ και μετά το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο θα έχουμε ριπές στα 9 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση τα 6 με 7 και ριπές στα 8 μποφόρ ενώ δεν αποκλείεται τοπικά στο Ιόνιο κυρίως στα ανοιχτά να έχουμε ριπές που τοπικά θα αγγίζουν τα 9 μποφόρ που αργότερα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία λόγω των νοτίων κυρίως ανέμων θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο αλλά και πάλι παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

