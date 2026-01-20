Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως ο καιρός θα παρουσιάσει μια εμμονική συμπεριφορά.

Την Τρίτη θα επικρατήσει συννεφιά, η οποία θα ξεκινήσει από τα νότια και θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Στα νοτιοδυτικά θα επικρατήσουν σφοδροί άνεμοι, ενώ μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης θα πνέουν άνεμοι έντασης 10 με 11 μποφόρ. Στην Πάτρα, οι ριπές του ανέμου από το βράδυ αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Η Τετάρτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Αττική ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των φαινομένων, όπως και η νοτιοανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας. Ο πυρήνας της κακοκαιρίας θα έχει φτάσει στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου έως το βράδυ, ενώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε πολλές περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας. Ωστόσο, το δυτικό τμήμα της χώρας θα συνεχίσει να επηρεάζεται από άστατο καιρό έως τα τέλη της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, για την περίοδο από 25 έως 29 Ιανουαρίου αναμένεται συνέχιση των βροχών, κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, θα υπάρξει μια «παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες, με πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS