Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο Τρίτη και ιδιαίτερα την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, με τα προγνωστικά μοντέλα να συμφωνούν πως τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές που η θερμοκρασία το «επιτρέψει».

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρίσκεται και η Αττική, με το ενδιαφέρον εκατομμυρίων πολιτών να επικεντρώνεται στο πότε ακριβώς θα «χτυπήσουν» οι βροχές και οι καταιγίδες το λεκανοπέδιο.

Tα προγνωστικά μοντέλα του gfs Europe -τα οποία σπανίως δεν επαληθεύονται- αποτυπώνουν για την Τετάρτη ειδικά μια εκτεταμένη διαταραχή που θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στην Αττική καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ ο καιρός στο λεκανοπέδιο θα είναι βροχερός, ειδικώς όμως μετά τις 14:00 το μεσημέρι και μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες και σφοδρή βροχόπτωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του gfs Europe για την Τετάρτη:

Η πρόγνωση για το πρωί της Τετάρτης - Στην Αττική θα βρέχει από νωρίς

Καθώς προχωρά η ημέρα, οι βροχές στην Αττική αποκτούν μεγαλύτερη ένταση

Από το μεσημέρι, ο πυρήνας των καταιγίδων περνά ακριβώς πάνω από την Αττική

Το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται η μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού

Το βράδυ ο ισχυρός όγκος των καταιγίδων μετακυλύεται προς τα βόρεια, στην κεντρική Εύβοια

Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι η κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας θα είναι εφάμιλλη της κακοκαιρίας «Byron» που είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στην Αττική στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ζιακόπουλος: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!»

Σημαντική επιδείνωση του καιρού με χαρακτηριστικά «κακοκαιρίας πολλαπλών κινδύνων» προβλέπει ο κορυφαίος μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος για τις επόμενες ημέρες, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, την ώρα που υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα βόρεια Βαλκάνια.

Θυελλώδεις άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες την Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το επόμενο 24ωρο (Τρίτη) στη χώρα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι ανατολικοί έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο νότιο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ και τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 9.

Παράλληλα, ασθενείς –κατά κανόνα– βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μόλις από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση την Τετάρτη με καταιγίδες και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Την Τετάρτη (21/1) αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, καθώς και οι χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατέβουν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών νοτιοανατολικών έως βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάσουν τα 8 έως 10 μποφόρ.

Σταδιακή εξασθένηση από την Πέμπτη

Την Πέμπτη (22/1) τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική – νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Μαρουσάκης: Έντονη κακοκαιρία με πλημμυρικά επεισόδια, αλλά και ολιγόωρες χιονοστρώσεις

Συνθήκες πολικού ψύχους επικρατούν τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα, που επηρεάζεται από το φαινόμενο Αegean Sea Effect, που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Τρίτης, οπότε και αναμένεται νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η πολική αέρια μάζα που έχει επισκεφθεί την περιοχή μας, είναι αρκετά ξηρή και για να δώσει φαινόμενα χρειάζεται ποσότητες υγρασίας, τις οποίες παίρνει από τη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει κυρίως τα ηπειρωτικά ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας έως αύριο το μεσημέρι, οπότε και μία νέα κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της.

Το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, σύμφωνα με την πρόβλεψη Μαρουσάκη, θα μεταφέρει προς τη χώρα μας πιο θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με τις υπάρχουσες πολικές, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία με πλημμυρικά επεισόδια, αλλά και ολιγόωρες χιονοστρώσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα από τη Λαμία και βορειότερα.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Open

Πρόγνωση Τρίτης 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση Τετάρτης 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

Για επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο, έκανε λόγο αναφορικά με τον καιρό των επομένων ημερών, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του στα social media αναφέρει:

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

-Παράλληλα με το τσουκτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Συγκεκριμένα :

-Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

-Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ' νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο , Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

-Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).

Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με την δημιουργία του χαμηλού