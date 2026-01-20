Πάτρα: Ανατροπή νταλίκας στην Περιμετρική - Εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του λιμανιού

Τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/01) στη Περιμετρική της Πάτρας, στο ρεύμα προς Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το συρόμενο μέρος της νταλίκας ανετράπη λίγο πριν τη σήραγγα της Βούντενης.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις και της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και έξι άνδρες.

Η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας «σφυροκοπάται» σήμερα από θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους, με τις ριπές να ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα σε ορισμένα σημεία.

Η ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού

Εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα της Περιμετρικής Πατρών από τον κόμβο Εγλυκάδας έως τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας στο τοπικό δίκτυο, λόγω ανατροπής καρότσας φορτηγού.

