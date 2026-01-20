Πάτρα: Κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία - Σημαντικές ζημιές σε όχημα (Βίντεο)

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Πάτρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με τις ριπές να ξεπερνούν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα, καθώς τμήματα τσιμέντου αποκολλήθηκαν από κτίριο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας το μεσημέρι της Τρίτης (20/01), προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Τα κομμάτια σοβά και μπετόν αποκολλήθηκαν αιφνιδιαστικά από την πρόσοψη του κτιρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, λίγα μόλις μέτρα από πεζούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός, σύμφωνα με το thebest.gr.

Από την πτώση των υλικών υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές σταθμευμένο όχημα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο, χωρίς να βρίσκεται εντός του οδηγός ή επιβάτης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου με ειδικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κτίριο για το ενδεχόμενο νέων αποκολλήσεων.

Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια της αποκόλλησης των δομικών υλικών, καθώς και η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου.

Διαβάστε επίσης