Κρήτη: Δέντρα έπεσαν στο Καστέλι από τους ισχυρούς ανέμους
Δύο μεγάλα δέντρα έπεσαν στο Καστέλι από τους θυελλώδεις ανέμους
Ισχυροί νοτιάδες έπληξαν χθες, Κυριακή, την Κρήτη, προκαλώντας ορισμένα μικροπροβλήματα σε αρκετές περιπτώσεις.
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο patris.gr, ήταν και η πτώση δύο μεγάλων δέντρων στο Καστέλι του δήμου Μινώα Πεδιάδος, ενός νωρίς το μεσημέρι και ενός το βράδυ.
Από τις πτώσεις των δέντρων δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός ή σοβαρές ζημιές.
