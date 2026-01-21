Αιτωλοακαρνανία: Οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες στο Κρυονέρι - Βίντεο

Ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Ρίου-Αντιρρίου και της Πάτρας χθες και σήμερα, με αποτέλεσμα να βουλιάξουν βάρκες στο Κρυονέρι Ναυπακτίας.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή σε ιδιοκτήτες σκαφών και κατοίκους της περιοχής.

*Με πληροφορίες από nafpaktianews.gr

