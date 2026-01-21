Αιτωλοακαρνανία: Οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες στο Κρυονέρι - Βίντεο
Οι ριπές ξεπέρασαν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα σε ταχύτητα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και του Ρίου-Αντιρρίου
Ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Ρίου-Αντιρρίου και της Πάτρας χθες και σήμερα, με αποτέλεσμα να βουλιάξουν βάρκες στο Κρυονέρι Ναυπακτίας.
Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή σε ιδιοκτήτες σκαφών και κατοίκους της περιοχής.
*Με πληροφορίες από nafpaktianews.gr
