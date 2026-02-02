Στα λευκά ο Έβρος: Κλειστά σχολεία στα ορεινά χωριά του Σουφλίου - Φωτογραφίες

Στα λευκά έχει ντυθεί σχεδόν ολόκληρος ο νομός Έβρου το πρωί της Δευτέρας (02/02), αφού από τις Φέρες και βορειότερα, έχει χιονίσει λίγο ή πολύ σε όλα τα σημεία.

Από το βράδυ της Κυριακής (01/02) ξεκίνησε να χιονίζει στα χωριά που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο Σουφλίου στον Πεντάλοφο Ορεστιάδας, αλλα και στην Καλλιθέα και Λεπτοκαρυά Αλεξανδρούπολης.

Χιονισμένο τοπίο στο Σουφλί, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. Facebook/Πασχάλης Δελής

Κυρίως τις πρωινές ώρες ακόμα και μετά το ξημέρωμα, το χιόνι έπεσε τόσο μέσα στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στην Ορεστιάδα, όσο και στα χωριά των Δήμων αυτών.

Χιόνια στη Δίκαια Έβρου. Facebook/northellas.eyes

Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο είναι ανοιχτό σύμφωνα με το evros-news.gr, αλλά μέσα στα χωριά μέχρι να περάσουν απ’ όλα τα σημεία μηχανήματα των Δήμων, υπήρχε πρόβλημα για όσους ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους για να μετακινηθούν.

Χιόνια στην Ορεστιάδα, στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Facebook/Ορεστης Ορεστιαδιτης

Όσον αφορά το σχολεία, δεν λειτούργησαν μόνο αυτά που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλού με απόφαση του δημάρχου το βράδυ της Κυριακής, ενώ τόσο στην Ορεστιάδα όσο και στο Διδυμότειχο οι δήμαρχοι αποφάσισαν τα μαθήματα να γίνουν κανονικά, αν και υπήρξαν διαμαρτυρίες καθώς υπήρχε χιόνι στους δρόμους και πολύ κρύο.

Χειμωνιάτικο σκηνικό στο Διδυμότειχο. Facebook/Dimitris Kalaitzopoulos

Η θερμοκρασία στο βόρειο τμήμα του νομού βρίσκεται κοντά ή κάτω των μηδέν βαθμών Κελσίου τις τελευταίες ώρες. Νοτιότερα, στις παραλιακές περιοχές του νομού και στη Ροδόπη και την Ξάνθη η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 5 βαθμών Κεσλίου.

Θερμοκρασία στον Έβρο στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (02/02). Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

