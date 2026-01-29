Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Θράκη, με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη.
«Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
