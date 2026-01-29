Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Έβρο από τις έντονες βροχοπτώσεις - Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο

Έκλεισε ο δρόμος στο ύψος του αεροδρομίου

Πλημμύρες στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, την 29η Ιανουαρίου 2026. 

thracenews.gr
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στον Έβρο η κακοκαιρία, με τις έντονες βροχοπτώσεις να φέρνουν πλημμυρικά φαινόμενα στην Αλεξανδρούπολη, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στο ύψος του αεροδρομίου.

Ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία κατά τις 14:30.

Εγκωβισμένοι μαθητές Δημοτικού στον Απαλό

Την ίδια ώρα, μαθητές εγκλωβίστηκαν στο σχολείο του Απαλού και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το pameevro.gr. Πολλά σημεία του οικισμού αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά. Αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και μάλιστα σε μία περίπτωση ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του μέσα στα νερά, την ώρα του καθήκοντος.

Την ίδια ώρα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

