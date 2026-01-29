Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι

Με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έκανε την εμφάνισή της σήμερα η κακοκαιρία Kristin, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 24 ώρες και να χτυπήσει 8 περιοχές. Στην Αττική και συγκεκριμένα στα βόρεια προάστια, το φαινόμενο έγινε ορατό λίγο μετά τις 14:30.

Μάλιστα η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά ανά ώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως το απόγευμα. Υπάρχει ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά κοντά στη θάλασσα και στα ορεινά, εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που αναμένεται.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)με αρ. πρωτ. 3/2026 που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη στις 12.00 μ. εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται σήμερα Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

«Kristin» το όνομα της νέας κακοκαιρίας

Κακοκαιρία KRISTIN ονομάστηκε σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες μετά και το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«KRISTIN" το όνομα της νέα κακοκαιρίας...

Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα ( κυρίως από το χαμηλό "KRISTIN") τόσο στη στεριά όσο και στη Θάλασσα.»

