NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα σενάρια ανταλλαγής έχουν αποσυντονίσει το Μιλγουόκι που δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό.

Τα «ελάφια» μετρούν, πλέον, μόλις μία νίκη στα τελευταία οκτώ ματς στο ΝΒΑ. Για τους Σέλτικς ξεχώρισαν οι Μπράουν (30π, 13 ριμπ), Σίμονς (27π) και Ουάιτ (17π, 8 ασίστ, 7 ριμπ.), ενώ από τα «ελάφια» διασώθηκε μόνο ο Ρόλινς (25π, 6 ριμπ, 7 ασίστ).

Οι Νικς πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση κι επικράτησαν με 112-110 των Λέικερς. Ο Ανουνόμπι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 30 πόντους, πήρε 15 ριμπάουντ και έδωσε 8 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02):

Βοστώνη - Μιλγουόκι 107-79

Ντιτρόιτ - Μπρούκλιν 130-77

Μαϊάμι - Σικάγο 134-91

Τορόντο - Γιούτα 107-100

Ουάσινγκτον - Σακραμέντο 116-112

Νέα Υόρκη - ΛΑ Λέικερς 112-100

Φοίνιξ - ΛΑ Κλίπερς 93-117

Σαν Αντόνιο - Ορλάντο 112-103

Πόρτλαντ - Κλίβελαντ 111-130

Ντένβερ - Οκλαχόμα 111-121

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 31-18 Βοστώνη 31-18 Τορόντο 30-21 Φιλαδέλφεια 27-21 Μπρούκλιν 13-35

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 36-12 Κλίβελαντ 30-21 Σικάγο 24-26 Μιλγουόκι 18-29 Ιντιάνα 13-36

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 27-24 Ορλάντο 25-23 Ατλάντα 24-27 Σάρλοτ 22-28 Ουάσινγκτον 12-35

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 39-11 Ντένβερ 33-17 Μινεσότα 31-19 Πόρτλαντ 23-27 Γιούτα 15-35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φίνιξ 30-20 Λ.Α. Λέικερς 30-18 Γκόλντεν Στέιτ 27-23 Λ.Α. Κλίπερς 23-25 Σακραμέντο 12-39

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ