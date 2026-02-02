Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Εκτροπή κυκλοφορίας ισχύει στην Ιόνια Οδό, εξαιτίας ολίσθησης που σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου το πρωί της Δευτέρας (02/02).

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας Νέα Οδός, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται αμφίπλευρα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας.

Το ακριβές σημείο του προβλήματος είναι περί τα 500 μέτρα με 1 χιλιόμετρο μετά το Κομπότι Άρτας, προς Αμφιλοχία, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση όσων κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς να δείξουν την απαραίτητη προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση, ευχαριστώντας παράλληλα για την κατανόηση.

