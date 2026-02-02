Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Εκτροπή της κυκλοφορίας εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου
Εκτροπή κυκλοφορίας ισχύει στην Ιόνια Οδό, εξαιτίας ολίσθησης που σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου το πρωί της Δευτέρας (02/02).
Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας Νέα Οδός, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται αμφίπλευρα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας.
Το ακριβές σημείο του προβλήματος είναι περί τα 500 μέτρα με 1 χιλιόμετρο μετά το Κομπότι Άρτας, προς Αμφιλοχία, σύμφωνα με το epirusgate.gr.
Η εταιρεία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση όσων κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς να δείξουν την απαραίτητη προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση, ευχαριστώντας παράλληλα για την κατανόηση.