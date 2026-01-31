Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

«Η επιτυχία στη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία», τόνισε ο Χόκινγκ, αλλά όπως προειδοποίησε: «Δυστυχώς, θα μπορούσε να είναι και η τελευταία»

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια
Πριν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει τη δυναμική που έχει σήμερα, ο Στίβεν Χόκινγκ εξέδωσε μια προειδοποίηση το 2014, όταν η τεχνολογία ήταν ακόμη ελάχιστα γνωστή, Αναλύοντας μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς τότε την Transcendence: Virtual Identity, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ και δημοσίευσαν τις προβλέψεις τους για την τεχνολογία.

«Αντιμετωπίζουμε δυνητικά το καλύτερο ή το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα στην ιστορία», προειδοποίησε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε εκείνη τη χρονιά στον Independent, μαζί με τον Frank Wilczek, Νόμπελ Φυσικής, τον τότε καθηγητή του MIT, Max Tegmark και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Stuart Russell.

Στο κείμενο, οι ειδικοί ανέλυσαν τις ιδέες που τέθηκαν στην ταινία όπου ένας ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης προσπαθεί να δημιουργήσει μια μηχανή με συλλογική συνείδηση και αυτάρκεια, ενώ μια εξτρεμιστική ομάδα αντιτίθεται σε αυτή την πρόοδο.

«Είναι δελεαστικό να απορρίψουμε την ιδέα των εξαιρετικά ευφυών μηχανών ως απλή επιστημονική φαντασία. Αλλά αυτό θα ήταν ένα λάθος, και ενδεχομένως το χειρότερο στην ιστορία», είπαν οι συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένου του Χόκινγκ. Στη συνέχεια, προειδοποίησαν ότι «η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά με ταχείς ρυθμούς».

Συνέχισαν επισημαίνοντας ότι «τα πιθανά οφέλη» της τεχνητής νοημοσύνης ήταν «τεράστια». «Η επιτυχία στη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία», τόνισε ο Χόκινγκ.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Δυστυχώς, θα μπορούσε να είναι και η τελευταία, εκτός αν μάθουμε να αποφεύγουμε τους κινδύνους. Αντιμετωπίζουμε δυνητικά το καλύτερο ή το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα στην ιστορία».

Υπό αυτή την έννοια, εξήγησε ότι είναι δυνατόν «να φανταστεί κανείς ότι αυτή η τεχνολογία ξεπερνά τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε νοημοσύνη, τους ανθρώπινους ερευνητές στην εφευρετικότητα, τους ανθρώπινους ηγέτες στη χειραγώγηση και στην ανάπτυξη όπλων».

Προειδοποιήσεων συνέχεια από τον Στίβεν Χόκινγκ

Τον Οκτώβριο του 2016, ο Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν «το καλύτερο ή το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα».

«Ξοδεύουμε πολύ χρόνο μελετώντας την ιστορία, η οποία, ας το παραδεχτούμε, είναι κυρίως η ιστορία της βλακείας. Επομένως, είναι μια θετική αλλαγή το γεγονός ότι οι άνθρωποι μελετούν το μέλλον της νοημοσύνης», είπε.

Τον Νοέμβριο του 2017, επανέλαβε: «Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι το χειρότερο ή το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα». Και πρόσθεσε: «Πρέπει απλώς να γνωρίζουμε τους κινδύνους, να τους εντοπίζουμε, να εφαρμόζουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και διαχείριση και να προετοιμαζόμαστε για τις συνέπειές τους πολύ νωρίτερα».

Τον ίδιο μήνα, σε συνέντευξή του στο Wired, προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα είχε φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή: «Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. Φοβάμαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπους».

Ο Στίβεν Χόκινγκ, ένας από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς φυσικούς του 21ου αιώνα, πέθανε στις 14 Μαρτίου 2018 στο σπίτι του στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ηλικία 76 ετών. Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας ζωής αφιερωμένης στην επιστήμη και τη διάδοση.

Παρά το γεγονός ότι διαγνώστηκε σε ηλικία 21 ετών με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που περιόριζε σταδιακά την κινητικότητα και την ομιλία του, ο Χόκινγκ συνέχισε να εργάζεται και να δημοσιεύει για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Το πιο γνωστό βιβλίο του, A Brief History of Time, έγινε μπεστ σέλερ και έκανε δημοφιλή τη θεωρητική φυσική παγκοσμίως.

