Δεν είναι μόνο το γιαούρτι: 6 τροφές που περιέχουν περισσότερα προβιοτικά

Το γιαούρτι είναι γνωστό για τα προβιοτικά του, τα οποία βοηθούν στην πέψη και στην υγεία του εντέρου, αλλά δεν είναι η μόνη επιλογή σας. Πολλές άλλες τροφές είναι γεμάτες προβιοτικά και μπορεί να είναι εξίσου καλές, ή ακόμη και καλύτερες, για το έντερό σας.

Κεφίρ

Το κεφίρ είναι ένα ζυμωμένο γαλακτοκομικό ρόφημα που παράγεται με την προσθήκη κόκκων κεφίρ — ενός μείγματος βακτηρίων και ζυμών — στο γάλα. Η διαδικασία ζύμωσης μετατρέπει τα φυσικά σάκχαρα σε ένα ξινό, πόσιμο ρόφημα που θυμίζει γιαούρτι.

Πιστεύεται ότι το κεφίρ περιέχει περισσότερα προβιοτικά από το γιαούρτι, κάτι που μπορεί να το κάνει ακόμη πιο ευεργετικό για το έντερό σας. Εκτός από τα οφέλη για την υγεία του εντέρου, μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μείωση της χοληστερόλης.

Κίμτσι

Το κίμτσι είναι ένα πικάντικο, ξινό κορεάτικο πιάτο που παρασκευάζεται με τη ζύμωση λαχανικών, όπως λάχανο ή ραπανάκια, με αλάτι και καρυκεύματα.

Το κίμτσι ζυμώνεται χρησιμοποιώντας τα φυσικά βακτήρια των λαχανικών, δημιουργώντας προβιοτικά που προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία. Η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη της πέψης, της λειτουργίας του ανοσοποιητικού ακόμη και της καρδιαγγειακής υγείας.

Προζύμι

Το προζύμι παρασκευάζεται με τη ζύμωση αλευριού και νερού με γαλακτοβάκιλλους και ζύμη.

Αν και το ψήσιμο μπορεί να καταστρέψει ορισμένα από τα ζωντανά βακτήρια, το προζύμι διατηρεί ωφέλιμες ενώσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φλεγμονής και στην προστασία των κυττάρων σας. Αυτές οι ουσίες ενδέχεται να συμβάλλουν στη διαχείριση παθήσεων που σχετίζονται με φλεγμονή και να υποστηρίξουν ένα υγιές έντερο.

Κομπούχα

Το κομπούχα είναι ένα αφρώδες, ζυμωμένο τσάι που παρασκευάζεται με τη μείξη καλών βακτηρίων και μαγιάς σε μαύρο ή πράσινο τσάι. Μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των καλών βακτηρίων, βελτιώνοντας την πέψη και μειώνοντας τη δυσφορία στο στομάχι.

Ορισμένες μελέτες έχουν εξετάσει τις πιθανές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες του κομπούχα, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους.

Ξινολάχανο

Το ξινολάχανο είναι ψιλοκομμένο και ζυμωμένο λάχανο που παρασκευάζεται με αλάτι και τα φυσικά βακτήρια που υπάρχουν στο λαχανικό. Συνήθως χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό σε σούπες, σάντουιτς και άλλα πιάτα.

Το ξινολάχανο περιέχει ευεργετικά βακτήρια που μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μείωση της φλεγμονής.

Έχει επίσης πιθανά αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικά αποτελέσματα.

Μίσο

Το μίσο παρασκευάζεται με τη ζύμωση σόγιας, αλατιού και μια καλλιέργεια που ονομάζεται koji, η οποία μετατρέπει το μείγμα σε μια πλούσια, αλμυρή πάστα. Χρησιμοποιείται συχνά σε ιαπωνικές σούπες και μαρινάδες.

Το μίσο μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία που σχετίζονται με το έντερο, τη φλεγμονή και πιθανώς τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ή την πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες.

