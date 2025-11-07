Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

Οι πονοκέφαλοι ημικρανίας ταλαιπωρούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, και σε πιο βαριές περιπτώσεις διαρκούν μέρες, εξουθενώνοντας τον οργανισμό.

Ποιος είναι όμως ο τρόπος για να αποτρέψετε ή να απαλλαγείτε από αυτόν τον αβάστακτο πόνο;

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τροφίμων και ποτών, μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της ημικρανίας.

Σε μια νέα έκθεση, ο ιστότοπος «VerywellHealth» εντόπισε πέντε τροφές που μπορούν να αυξήσουν τη συχνότητα ή τη σοβαρότητα των κρίσεων ημικρανίας σε άτομα επιρρεπή σε ημικρανίες.

Ποτά και τα τρόφιμα με καφεΐνη

Οι χαμηλές ποσότητες καφεΐνης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου της ημικρανίας σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά η υπερβολική κατανάλωση καφέ, δυνατού τσαγιού και ενεργειακών ποτών είναι συνήθως αντιπαραγωγική και επιδεινώνει τους πονοκεφάλους.

Αλκοόλ

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της συχνότητας ή της έξαρσης των κρίσεων ημικρανίας. Οι ειδικοί συνιστούν στα άτομα με ημικρανίες να αποφεύγουν κάθε είδους αλκοολούχο ποτό για να διατηρήσουν τη γενική υγεία του οργανισμού.

Γλυκαντικά

Η τρίτη ομάδα είναι τρόφιμα που περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη. Έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι ουσίες αυξάνουν τη συχνότητα των πονοκεφάλων ημικρανίας σε μερικούς ανθρώπους. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση φυσικών εναλλακτικών λύσεων χωρίς ζάχαρη, όπως η στέβια, αντί να χρησιμοποιείτε ασπαρτάμη και άλλα χημικά γλυκαντικά.

Σοκολάτα

Πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή. Τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών δείχνουν ότι ένα ποσοστό ασθενών με ημικρανία εμφανίζει παροξύνσεις των συμπτωμάτων μετά την κατανάλωση σοκολάτας. Ως εκ τούτου, οι γιατροί συνιστούν σε αυτή την ομάδα ασθενών να μειώσει την κατανάλωση σοκολάτας ή να την εγκαταλείψει εντελώς.

Τυραμίνη

Η τυραμίνη είναι ένα φυσικό αμινοξύ που παράγεται φυσικά στο σώμα, αλλά υπάρχει επίσης σε ορισμένα τρόφιμα όπως τυριά με ωρίμανση, καπνιστό ή επεξεργασμένο κρέας και ψάρι, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και λουκάνικα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση αυτών των ουσιών μπορεί να προκαλέσει κρίσεις ημικρανίας σε μερικούς ανθρώπους.

Εκτός από την αποφυγή αυτών των ουσιών, οι γιατροί συνιστούν την κατανάλωση τακτικών γευμάτων και την αποφυγή παρατεταμένης πείνας ή νηστείας. Η κατανάλωση ελαφρών, ισορροπημένων γευμάτων κάθε τρεις έως πέντε ώρες βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και μειώνει τον κίνδυνο ημικρανίας