Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε πιο... ελκυστικά

Το σκόρδο, το αλκοόλ, το κρέας, ακόμη και η νηστεία μπορούν να επηρεάσουν την οσμή του σώματός μας – και να αλλάξουν το πόσο ελκυστική είναι η μυρωδιά μας στους άλλους.

Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε πιο... ελκυστικά
Ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό προφίλ αρωμάτων, κάτι σαν... δακτυλικό αποτύπωμα. Τα πάντα, από τον τύπο προσωπικότητάς μας - όπως η εξωστρέφεια, η κυριαρχία και ο νευρωτισμός - μέχρι τη διάθεση και την υγεία μας, επηρεάζουν τον τρόπο που μυρίζουμε. «Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκαλύψει ότι η οσμή διαμορφώνεται από τα γονίδια, τις ορμόνες, την υγεία και την υγιεινή μας», λέει ο Craig Roberts, καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Stirling στη Σκωτία. «Είτε είμαστε άνδρες είτε γυναίκες, νέοι είτε ηλικιωμένοι, κυρίαρχοι είτε υποδεέστεροι , σε ωορρηξία ή έγκυοι, άρρωστοι ή καλά, χαρούμενοι ή λυπημένοι».

Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι εκτός του ελέγχου μας, αλλά όχι όλοι. Το φαγητό που τρώμε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που μυρίζουμε. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο το συνολικό μας άρωμα, αλλά και τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου του πόσο ελκυστικοί φαινόμαστε στους άλλους, σύμφωνα με ένα μικρό αλλά αυξανόμενο σύνολο ερευνών .

Αναπνοή και ιδρώτας

Σε βιολογικό επίπεδο, το φαγητό επηρεάζει την οσμή του σώματός μας με δύο κύριους τρόπους, λέει η Lina Begdache, επίκουρη καθηγήτρια σπουδών υγείας και ευεξίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Binghamton. Αυτοί είναι τα έντερα και το δέρμα μας.

Πρώτον, το έντερο. Καθώς χωνεύετε την τροφή σας, βακτήρια εργάζονται για να την μεταβολίσουν μέσα στο έντερό σας. Ορισμένες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χημικών ουσιών των τροφίμων και των βακτηρίων απελευθερώνουν αέρια - πτητικά μόρια που τα εξέρχονται από το σώμα σας με τον ίδιο τρόπο που εισήχθησαν τα τρόφιμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακοσμία ή δυσοσμία του στόματος, ειδικά ανάλογα με το τι τρώτε. Τα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων παγκοσμίως πάσχουν από κάποια μορφή δυσοσμίας του στόματος, αν και υπάρχουν και άλλες αιτίες εκτός από την πέψη.

Δεύτερον, το δέρμα. Τα χημικά συστατικά των τροφών σας, αφού μεταβολιστούν, ταξιδεύουν επίσης μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και σε πολλούς ιστούς του σώματος. Μερικά καταλήγουν σε ιδρώτα μέσω του δέρματος, όπου αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του δέρματος και δημιουργούν και εκεί μια μυρωδιά. (Ναι, ο ιδρώτας από μόνος του είναι άοσμος. Τα βακτήρια του δέρματος που ευδοκιμούν στον ιδρώτα είναι αυτά που κάνουν τον ιδρώτα να μυρίζει.)

Διαφορετικές τροφές περιέχουν μια ποικιλία χημικών ενώσεων που ενεργοποιούνται σε διαφορετικά στάδια , με αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα δυσοσμίας. Αλλά οι τροφές με τα πιο έντονα αποτελέσματα σχεδόν πάντα έχουν έναν κοινό ένοχο: το θείο. Παραδόξως, ωστόσο, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτές οι δύσοσμες ενώσεις μπορούν να έχουν μια απροσδόκητη επίδραση, κάνοντάς μας πιο ελκυστικούς.

Φρούτα και λαχανικά

Το μπρόκολο, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι μπορεί να αποτελούν βασικά συστατικά μιας υγιεινής διατροφής, αλλά είναι γεμάτα με θειούχες ενώσεις, οι οποίες συχνά θυμίζουν μυρωδιά των σάπιων αυγών. Όταν αυτές οι ενώσεις διαπερνούν την κυκλοφορία του αίματος και αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του δέρματος, ο ιδρώτας μπορεί να μετατραπεί σε ένα έντονα πικάντικο υγρό, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Kerry Beeson.

Τρόφιμα από την οικογένεια του αλλίου, όπως το σκόρδο και το κρεμμύδι, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη μυρωδιά του ιδρώτα και της αναπνοής μας για τον ίδιο λόγο όπως τα σταυρανθή λαχανικά: όταν μεταβολίζονται από το ανθρώπινο σώμα, διασπώνται σε δύσοσμες ενώσεις όπως το διαλλυλοδισουλφίδιο και το αλλυλομεθυλοσουλφίδιο , οι οποίες εκπέμπονται από το σώμα σας σε ελαφρώς διαφορετικά χρονοδιαγράμματα - αμέσως μετά την κατάποση και στη συνέχεια, στην περίπτωση του αλλυλομεθυλοσουλφιδίου, με κορύφωση 30 λεπτά αργότερα .

Παραδόξως, όμως, μελέτες δείχνουν ότι ενώ το σκόρδο σίγουρα κάνει την αναπνοή των ανθρώπων δύσοσμη, κάνει τον ιδρώτα... τους πιο ελκυστικό. Οι επιστήμονες έβαλαν 42 άνδρες να φορέσουν επιθέματα που συνέλεγαν τον ιδρώτα τους για 12 ώρες, ενώ κάποιοι από αυτούς έτρωγαν λίγο σκόρδο, κάποιοι έτρωγαν πολύ σκόρδο και κάποιοι έπαιρναν συμπληρώματα σκόρδου. Στη συνέχεια, 82 γυναίκες αξιολόγησαν το άρωμα που συλλέχθηκε από αυτά τα επιθέματα σύμφωνα με υποκειμενικές αξιολογήσεις ευχάριστης, ελκυστικής, αρρενωπότητας και έντασης. Οι άνδρες με μικρή κατανάλωση σκόρδου δεν παρουσίασαν έντονη αντίδραση, αλλά όσοι έτρωγαν πολύ σκόρδο θεωρήθηκαν πολύ σέξι.

«Επαναλάβαμε αυτή τη μελέτη τρεις φορές επειδή μείναμε πραγματικά έκπληκτοι», λέει ο επιστήμονας πίσω από το πείραμα, Jan Havlíček, ο οποίος μελετά την ανθρώπινη ηθολογία και τη χημική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Τσεχική Δημοκρατία. Δεδομένου ότι το σκόρδο έχει αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές ιδιότητες που βελτιώνουν την υγεία των ανθρώπων, εικάζει ότι αυτό μπορεί να κάνει το άρωμα αυτών των ανδρών πιο ευχάριστο στις γυναίκες.

Άλλα λαχανικά έχουν μια πολύ μοναδική επίδραση στη μυρωδιά μας. Το σπαράγγι παράγει μια ένωση που ονομάζεται σπαραγκονικό οξύ και, όταν χωνεύεται από το σώμα σας, απελευθερώνει επίσης θειούχες ενώσεις. Αυτές οι χημικές ουσίες , όπως η μεθανοθειόλη και το διμεθυλοσουλφίδιο, είναι που κάνουν τον ιδρώτα και τα ούρανα μυρίζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οι θειούχες ενώσεις είναι πολύ πτητικές, επομένως διασκορπίζονται εύκολα στον αέρα. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο να τις μυρίσετε από τη λεκάνη της τουαλέτας. Αυτή η μυρωδιά συνήθως διαρκεί περισσότερο από πέντε ώρες.

Όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά γενικότερα, η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ελκυστικό άρωμα. Μια μελέτη του 2017 στην Αυστραλία διαπίστωσε ότι οι άνδρες που είχαν καταναλώσει περισσότερα φρούτα και λαχανικά είχαν καλύτερη μυρωδιά - πιο φρουτώδη, λουλουδάτη και γλυκιά. Η ίδια μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα που ακολουθούν δίαιτες με λίγο λίπος, κρέας, αυγό και τόφου συσχετίστηκαν επίσης με πιο ευχάριστη μυρωδιά ιδρώτα. Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες παρήγαγαν τις λιγότερο σέξι μυρωδιές.

Κρέας και ψάρι

Το κρέας και το ψάρι μπορούν επίσης να παράγουν μια ξεχωριστή οσμή σώματος, καθώς οι ζωικές πρωτεΐνες διασπώνται από τον οργανισμό σε αμινοξέα και λίπη, τα οποία στη συνέχεια αποβάλλονται μέσω του ιδρώτα – όπου αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του δέρματος. Τα ψάρια και τα φασόλια, για παράδειγμα, μπορούν να προκαλέσουν οσμή σώματος επειδή είναι γεμάτα με τριμεθυλαμίνη, μια ένωση με πολύ έντονη οσμή. Υπάρχει ακόμη και μια πάθηση που ονομάζεται τριμεθυλαμινουρία - γνωστή και ως «σύνδρομο οσμής ψαριού» - η οποία προκύπτει όταν το σώμα δεν μπορεί να μετατρέψει την τριμεθυλαμίνη σε μια άοσμη ένωση, λέει η Beeson.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονη οσμή σώματος», λέει, αλλά αυτή η πάθηση είναι αρκετά σπάνια. Για παράδειγμα, μια αναφορά περίπτωσης του 2025 αναφέρει ένα αγόρι 10 μηνών που ανέπτυξε τριμεθυλαμινουρία και άρχισε να μυρίζει σαν σάπιο ψάρι αφού έφαγε ψάρια, συμπεριλαμβανομένου του ξιφία. Η πάθηση ήταν παροδική και, μέσω προσεκτικής διαχείρισης, τελικά μπόρεσε να φάει ψάρι χωρίς να επανεμφανιστούν τα συμπτώματα.

Μια άλλη μελέτη σε ενήλικες άνδρες από το 2006 από την ομάδα του Havlíček μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το αν το κρέας μας κάνει πιο ελκυστικούς. Οι επιστήμονες εξέτασαν 30 άνδρες που είτε έτρωγαν κρέας είτε όχι για δύο εβδομάδες. Οι γυναίκες αξιολόγησαν το άρωμά τους για την ευχάριστη, ελκυστική, αρρενωπή φύση και την έντασή του. Η μυρωδιά των ανδρών που ακολουθούσαν δίαιτες χωρίς κρέας αξιολογήθηκε κατά μέσο όρο ως πιο ελκυστική, πιο ευχάριστη και λιγότερο έντονη.

Αλκοόλ και καφές

Το αλκοόλ – ειδικά αυτό που καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες και σε τακτά χρονικά διαστήματα, λέει ο Begdache – μπορεί να προκαλέσει κακοσμία τόσο από το γαστρεντερικό σωλήνα όσο και από τους ιδρωτοποιούς αδένες. Όταν το σώμα σας επεξεργάζεται το αλκοόλ διασπώντας το μέσα στο συκώτι, απελευθερώνει μια ένωση που ονομάζεται ακεταλδεΰδη , μια τοξική και πτητική ένωση, η οποία έχει μια έντονη, αναγνωρίσιμη μυρωδιά μπαγιάτικου αλκοόλ. Και επειδή το αλκοόλ σας αφυδατώνει και μειώνει την έκκριση σάλιου, επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων βακτηρίων στο στόμα σας, προκαλώντας την επιμονή της κακοσμίας του στόματος.

Μια μελέτη παρατήρησε , για παράδειγμα, ότι από τα 235 άτομα, τα άτομα που κατανάλωναν αλκοόλ καθημερινά ήταν πιο πιθανό να παραπονιούνται για κακοσμία του στόματος και να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις πτητικών ενώσεων θείου στην αναπνοή τους. Μια άλλη μελέτη του 2010 μελέτησε άνδρες που έπιναν μπύρα κατά τη διάρκεια ενός πειράματος και εκείνους που έπιναν νερό αντί αυτού. Διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν μπύρα ήταν πιο ελκυστικοί... αλλά δυστυχώς μόνο για τα κουνούπια.

Η καφεΐνη που βρίσκεται στον καφέ και το τσάι, εν τω μεταξύ, μπορεί να διεγείρει τους αποκρινείς αδένες , οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ιδρώτα σε περιοχές όπως οι μασχάλες και η βουβωνική χώρα. Αυτή η αυξημένη παραγωγή ιδρώτα μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των βακτηρίων, οδηγώντας ενδεχομένως σε ισχυρότερη οσμή του σώματος. Επιπλέον, μια μελέτη έδειξε ότι μόρια καφεΐνης μπορούν να βρεθούν και στον ιδρώτα - αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το αν η ίδια η καφεΐνη επηρεάζει την οσμή του σώματος.

«Είμαστε θηλαστικά και, όπως όλα τα θηλαστικά, η οσμή σχεδόν σίγουρα έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνική αλληλεπίδραση», λέει ο Ρόμπερτς, ο οποίος μελετά την οσμή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Η μυρωδιά είναι μόνο ένας από μια τεράστια γκάμα παραγόντων που επηρεάζουν το πόσο ελκυστικούς μας βρίσκουν οι άνθρωποι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, «αν όχι αδύνατο», να απομονώσουμε τις επιδράσεις της μυρωδιάς από αυτά τα άλλα κοινωνικά στοιχεία, όπως το πώς φαίνονται, συμπεριφέρονται και μιλάνε οι άνθρωποι, λέει ο Ρόμπερτς. Ωστόσο, ακόμη και η επιστήμη που μετράει σχολαστικά αυτές τις αιθέριες, ανεπαίσθητες αλλαγές έχει καταλήξει σε αντικρουόμενα ευρήματα.

Πηγή: BBC

