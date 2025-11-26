Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά σε ουρανοξύστη ανέρχεται σε 36 - 279 άτομα αγνοούνται

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, 279 αγνοούνται και 29 νοσηλεύονται, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε μέσω μπαμπού σκαλωσιών σε ψηλά κτίρια της περιοχής Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Χονγκ Κονγκ, Λο Τσονγκ Μάου, οι περισσότεροι τραυματίες υπέστησαν σοβαρά αναπνευστικά εγκαύματα και νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άλλοι φέρουν εγκαύματα και έχουν παρουσιάσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

People look at flames engulfing a building after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong's New Territories, Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) AP

Η φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court, από το οποίο πυκνός κόκκινος καπνός υψωνόταν στον ουρανό, βρίσκεται σταδιακά υπό έλεγχο, ανέφερε ο Λι.

Βίντεο από το σημείο έδειχναν πύρινες μάζες σκαλωσιών να καταρρέουν, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία αναζητώντας νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Εικόνες από τον τόπο του συμβάντος κατέγραψαν πυροσβέστες να ρίχνουν νερό στις φλόγες από τις σκάλες των πυροσβεστικών οχημάτων.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα 2.000 κατοικιών που αποτελείται από οκτώ κτίρια συνολικά.

Τουλάχιστον επτά άτομα μεταφέρθηκαν σε δύο νοσοκομεία για περίθαλψη, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.

Από αυτά, «τέσσερα άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει, δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ένα σε σταθερή κατάσταση».

Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στα τοπικά μέσα, κατέκριναν τους χειρισμούς των Αρχών. «Σε δασικές πυρκαγιές ρίχνουν νερό με ελικόπτερα, αλλά εδώ δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Πώς άφησαν τα κτίρια να συνεχίσουν να καίγονται;» δήλωσε μια γυναίκα περίπου 60 ετών στην South China Morning Post. «Η γειτονιά είναι τόσο κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό, πιστεύαμε ότι θα το έσβηναν γρήγορα. Τώρα όμως η φωτιά έχει εξαπλωθεί. Είμαι απογοητευμένη».

Smoke rises after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong's New Territories on Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) AP

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ Κορτ στη συνοικία Τάι Πο. Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 5, την υψηλότερη, στις 6:22 μ.μ. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές της περιοχής, επειδή είναι ανθεκτικές, εύκαμπτες και ελαφριές. Ωστόσο, είναι πιο εύφλεκτες από τις μεταλλικές και φαίνεται ότι συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο Κώδικας Χρήσης του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ειδική εκπαίδευση για όσους τις χειρίζονται και απαιτεί προστατευτικά δίχτυα με πυραντοχή.

Οκτώ χώροι φιλοξενίας έχουν ανοίξει, ενώ ομάδες φροντίδας από τις 18 περιφέρειες του Χονγκ Κονγκ έχουν κινητοποιηθεί για να παράσχουν προσωρινή στέγη στους πληγέντες.

Στο συγκρότημα διαμένουν περίπου 4.000 άνθρωποι, κατανεμημένοι σε οκτώ πολυκατοικίες που αριθμούν συνολικά 1.984 διαμερίσματα.

