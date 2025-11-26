Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι (video)
Συναγερμός έχει σημάνει στο Χονγκ Κονγκ εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, με αρκετούς ανθρώπους να παραμένουν παγιδευμένοι εντός του κτιρίου και έναν άνδρα να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.
Σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court, ένα οικιστικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στην περιοχή Τάι Πο, βόρεια του Χονγκ Κονγκ. Οι πυκνοί γκρίζοι καπνοί ήταν ορατοί από μακριά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά.
Η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε την κλήση για το περιστατικό στις 14:51 τοπική ώρα και σύντομα κλιμάκωσε την κατάσταση σε συναγερμό επιπέδου 4, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς. Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια που φιλοξενούν περίπου 2.000 διαμερίσματα, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα πολύπλοκη.
Πηγές από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK ανέφεραν ότι πολλοί κάτοικοι έχουν παγιδευτεί εντός του φλεγόμενου κτιρίου, ενώ τουλάχιστον ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρεται σε νοσοκομείο για άμεση νοσηλεία. Οι πυροσβέστες επικεντρώνονται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην ασφάλεια των εγκλωβισμένων.
Επιπλέον, γύρω από τον φλεγόμενο πύργο υπάρχουν γειτονικά κτίρια που καλύπτονται από εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς και δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβεσης.