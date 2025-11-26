Στις φλόγες ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή φωτιά που ξέσπασε σήμερα (26/11) σε ουρανοξύστη της περιοχής Τάι Πο στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

JUST IN: Local media report that four people are dead and three injured as a fire, involving bamboo scaffolding, spread to three residential towers in Tai Po on Wednesday. A No.4 fire alarm has been raised, the second-highest alert, as surrounding roads are closed. pic.twitter.com/q76uUI4aUe — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων.

Δείτε live εικόνα:

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Video shows frequent explosions and a scaffolding fire at Hung Fuk Court in Hong Kong’s Tai Po district, with many people reported trapped, Chinese media reported. pic.twitter.com/DRtqsSEahH — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2025

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RTHK αρκετοί ένοικοι φέρεται να έχουν παγιδευτεί στα διαμερίσματά τους. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 2:51 μ.μ., (τοπική ώρα) για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Λίγο μετά, στις 3:34 μ.μ., ο βαθμός επικινδυνότητας αναβαθμίστηκε σε «συναγερμό Νο. 4», ένα από τα υψηλότερα επίπεδα για τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters.

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Οι αρχές διερευνούν την αιτία της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

