Στις φλόγες ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών στο Χόνγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή φωτιά που ξέσπασε σήμερα (26/11) σε ουρανοξύστη της περιοχής Τάι Πο στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων.
Δείτε live εικόνα:
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους παγιδευμένους.
Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RTHK αρκετοί ένοικοι φέρεται να έχουν παγιδευτεί στα διαμερίσματά τους. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 2:51 μ.μ., (τοπική ώρα) για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Λίγο μετά, στις 3:34 μ.μ., ο βαθμός επικινδυνότητας αναβαθμίστηκε σε «συναγερμό Νο. 4», ένα από τα υψηλότερα επίπεδα για τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters.
Οι αρχές διερευνούν την αιτία της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.