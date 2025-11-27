Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Μάχη με τον χρόνο για να βρεθούν επιζώντες στα διαμερίσματα

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε διαμερίσματα κοινωνικής στέγασης στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, ενώ περισσότεροι από 280 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας καθώς στο χώρο βρέθηκαν εύφλεκτα υλικά, τα οποία μπορεί να επέτρεψαν στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Μετά από 18 ώρες, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πυρκαγιά που είχε ταξινομηθεί ως πυρκαγιά επιπέδου πέντε, το πιο σοβαρό επίπεδο στο Χονγκ Κονγκ, είχε τεθεί υπό έλεγχο. «Μπορώ να τη μυρίσω στον αέρα», είπε ο ανταποκριτής του BBC σήμερα το πρωί, καθώς μεγάλα σύννεφα καπνού κρέμονται πάνω από τα φλεγόμενα κτίρια στο Wang Fuk Court.

Καπνός υψώνεται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ πύργους 32 ορόφων, που περιέχουν περίπου 2.000 διαμερίσματα τα οποία ανακαινίζονταν όταν ξέσπασε η φωτιά. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης άρχισαν να ερευνούν τα χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων κτηρίων σήμερα το πρωί, ενώ στο σημείο βρίσκονται 26 ομάδες διάσωσης. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια καθώς συνεχίζονται οι εργασίες διάσωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς

Η αστυνομία δήλωσε ότι η τεράστια πυρκαγιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων του Χονγκ Κονγκ μπορεί να έχει εξαπλωθεί από μη ασφαλείς σκαλωσιές και αφρώδη υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Οι Αρχές δήλωσαν ότι εκτός από το γεγονος ότι τα κτήρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που πιθανότατα δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας, ορισμένα παράθυρα σε ένα κτήριο που δεν κάηκε ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, αναφέρει το Reuters.

Το εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό είχε εγκατασταθεί από μια κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες συντήρησης, δήλωσαν. Η Eileen Chung, αστυνομική διευθύντρια του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε: «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μέρη της εταιρείας ευθύνονται για βαριά αμέλεια, η οποία οδήγησε σε αυτό το ατύχημα και προκάλεσε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα».

Τρεις άνδρες από την κατασκευαστική εταιρεία - δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός - συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σχετικά με την πυρκαγιά, πρόσθεσε. Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν σε τρία οικοδομικά τετράγωνα. Το πράσινο κατασκευαστικό πλέγμα και οι σκαλωσιές από μπαμπού που χρησιμοποιούνται στα κτήρια αποτελούν βασικό στοιχείο της παραδοσιακής κινεζικής αρχιτεκτονικής, αλλά έχουν καταργηθεί σταδιακά στο Χονγκ Κονγκ από τον Μάρτιο για λόγους ασφαλείας.

Μάχη και για τα κατοικίδια που έμειναν πίσω

Καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να βρουν επιζώντες στο φλεγόμενο συγκρότημα διαμερισμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια άλλη ομάδα εθελοντών ανέλαβε δράση - για να σώσει τα κατοικίδια του συγκροτήματος. Το Reuters αναφέρει ότι δεκάδες εργαζόμενοι σε ομάδες προστασίας των ζώων του Χονγκ Κονγκ εμφανίστηκαν με οξυγονωμένα μεταφορικά οχήματα κατοικίδιων ζώων και ασθενοφόρα για να αναζητήσουν κατοικίδια, καθώς δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης έδειχναν ηλικιωμένους να κλαίνε για τα ζώα που άφησαν πίσω τους βιαστικά για να σώσουν τη ζωή τους.

«Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων επικοινώνησαν με την ομάδα μας και συντάξαμε μια λίστα με περισσότερα από 100 ζώα», δήλωσε ο Anson Cheng της ομάδας ευημερίας των ζώων Hong Kong Guardians. «Ενημερώσαμε και τους πυροσβέστες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο των διαμερισμάτων και στην παραλαβή των κατοικίδιων ζώων αν τα δουν»

Ο Cheng είπε ότι μέχρι το πρωί της Πέμπτης, τουλάχιστον 10 γάτες, επτά σκύλοι και αρκετές χελώνες είχαν διασωθεί. Το σύστημα μικροτσίπ του Χονγκ Κονγκ για σκύλους και γάτες σημαίνει ότι ήταν πιθανό ορισμένοι επιζώντες να επανενωθούν με κατοικίδια ζώα που διέφυγαν από την πυρκαγιά, είπε.

