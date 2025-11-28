Κόλαση επί Γης το Χονγκ Κονγκ: 94 νεκροί από τη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και 77 χρόνια

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 76 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Η οργή διαδέχεται το αρχικό σοκ στο Χονγκ Κονγκ για την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία μη ασφαλείς σκαλωσιές και αφρώδη υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ευθύνονται πιθανότατα για την τραγωδία που άφησε πίσω τουλάχιστον 94 νεκρούς και σχεδόν 300 αγνοούμενους.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να δίνουν μάχη για να φτάσουν σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν παγιδευτεί στους επάνω ορόφους του συγκροτήματος κατοικιών λόγω της έντονης ζέστης και του πυκνού καπνού που δημιουργήθηκε από την πυρκαγιά. Χθες αργά μέσα στην ημέρα, ένας επιζών διασώθηκε από μια σκάλα στον 16ο όροφο ενός από τους πύργους, ανέφερε η South China Morning Post.

Νωρίς την Παρασκευή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 94. Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης αναφέρει 76 τραυματίες, ανάμεσά τους και 11 πυροσβέστες. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές σε τέσσερις από τις οκτώ πολυκατοικίες στο συγκρότημα είχαν σβήσει και ότι τρεις πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο. Ένα κτήριο δεν επηρεάστηκε.

Ο επικεφαλης της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι 279 άνθρωποι αγνοούνται, αν και οι πυροσβέστες δήλωσαν αργότερα ότι είχαν επικοινωνήσει με μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές δεν έχουν ενημερώσει τον αριθμό έκτοτε. Ο Λι είπε ότι περισσότεροι από 900 άνθρωποι είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε προσωρινά καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

APTOPIX Hong Kong Fire



Αντιδρώντας στην πιο θανατηφόρα πυρκαγιά του Χονγκ Κονγκ εδώ και 77 χρόνια, ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Τζον Λι δήλωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο 38,6 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους. Κινεζικές εταιρείες και ομάδες αρωγής ανακοίνωσαν δωρεές στα θύματα της πυρκαγιάς, ανάμεσά τους οι αυτοκινητοβιομηχανίες Xiaomi, Xpeng και Geely, καθώς και του φιλανθρωπικού ιδρύματος του ιδρυτή της Alibaba, Τζακ Μα και της Tencent.

Τα οκτώ οικοδομικά τετράγωνα του πυκνοκατοικημένου συγκροτήματος διαθέτουν 2.000 διαμερίσματα που στεγάζουν περισσότερους από 4.600 ανθρώπους στο οικονομικό κέντρο, το οποίο αγωνίζεται να ξεπεράσει τις χρόνιες ελλείψεις σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Τα διαμερίσματα βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και ήταν επενδυμένα με σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν αποκαλύψει σε συνεντεύξεις ότι ο συναγερμός πυρκαγιάς δεν χτύπησε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Η Kίκο Μα, ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος στο Wang Fuk Court, λέει ότι οι συναγερμοί είχαν απενεργοποιηθεί εν μέσω εργασιών ανακαίνισης, καθώς οι εργάτες οικοδομών χρησιμοποιούσαν τακτικά τις εξόδους κινδύνου για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κτίριο.

«Αυτό μπορούσε να αποφευχθεί... Πολλοί άνθρωποι δεν έκαναν τα καθήκοντά τους», είπε η 33χρονη στο BBC, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία ανακαίνισης χρησιμοποίησε «κακής ποιότητας, εύφλεκτα υλικά». Προσθέτει ότι οι κάτοικοι συχνά έβλεπαν εργάτες οικοδομών να καπνίζουν και έβρισκαν αποτσίγαρα στα περβάζια των παραθύρων τους, προσθέτει. «Οι άνθρωποι ρωτούσαν συνεχώς τι θα συνέβαινε αν υπήρχε πυρκαγιά. Όλοι ανησυχούσαν πολύ για αυτό».

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Αστυνομικοί έψαξαν χθες (27/11) την εταιρεία συντήρησης κτηρίων που ήταν υπεύθυνη για το συγκρότημα κατοικιών, προχωρώντας στην κατάσχεση όλων των σχετικών εγγράφων. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τον εγγεγραμμένο ανάδοχο του συγκροτήματος ως Prestige Construction and Engineering Company Limited.

Η αστυνομία κατέσχεσε έγγραφα υποβολής προσφορών, έναν κατάλογο υπαλλήλων, 14 υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της επιδρομής στα γραφεία της Prestige, πρόσθεσε η κυβέρνηση. «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι τα υπεύθυνα μέρη της εταιρείας ήταν βαριά αμελή, γεγονός που οδήγησε σε αυτό το ατύχημα και προκάλεσε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα», δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια Eιλίν Τσουνγκ.

Φωτιά Χόνγκ Κόνγκ

Οι άνθρωποι παρακολουθούν τις φλόγες που καταπίνουν ένα κτίριο στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

AP

Η αστυνομία συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικών της Prestige Construction ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σχετικά με την πυρκαγιά, πρόσθεσε. Η αστυνομία ανέφερε ότι εκτός από το προστατευτικό πλέγμα και τα πλαστικά καλύμματα των κτηρίων, τα οποία, όπως είπαν, μπορεί να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, εντόπισε αφρώδες υλικό που σφράγιζε ορισμένα παράθυρα σε ένα μη επηρεασμένο κτήριο, το οποίο είχε εγκατασταθεί σε εργασίες συντήρησης που διήρκεσαν ένα χρόνο.

Ο ασφαλιστικός τομέας του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα σωρό αξιώσεις για την θανατηφόρα πυρκαγιά στο Τάι Πο, η οποία έχει προκαλέσει την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων στα σπίτια τους. Η καταστροφή είναι πιθανό να δοκιμάσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προσφέρονται στην πόλη. Η ασφαλιστική εταιρεία του καμένου συγκροτήματος, China Taiping Insurance, λέγεται ότι παρέχει έως και 260 εκατομμύρια δολάρια για ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και πυρκαγιές, ανέφερε η South China Morning Post, την Πέμπτη. Οι μετοχές της ασφαλιστικής εταιρείας έπεσαν μετά την πυρκαγιά.

Η Αρχή Ασφαλίσεων του Χονγκ Κονγκ έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση ερωτημάτων και αξιώσεων. Τα θύματα με ασφαλιστήρια συμβόλαια καλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα τις αξιώσεις τους στους ασφαλιστές για να αποφύγουν την απώλεια αποζημίωσης.

