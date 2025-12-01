Βιβλική καταστροφή στην Ασία: Πάνω από 600 νεκροί, 4 εκατομμύρια πληγέντες από τις πλημμήρες

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Μια εξαιρετικά σπάνια τροπική καταιγίδα, με την ονομασία «κυκλώνας Σενιάρ» έχει πλήξει πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους σε Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη

Κάτοικοι της Ινδονησίας κουβαλάνε τα υπάρχοντά τους μέσα σε πλημμυρισένους δρόμους στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας

Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές σε τρεις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, δήλωσαν αξιωματούχοι την Κυριακή, καθώς οι προσπάθειες παροχής βοήθειας για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη αντιμετώπισαν μεγάλης κλίμακας καταστροφές μετά από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στα Στενά της Μαλάκκα, η οποία τροφοδότησε ισχυρές βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα. Υπήρξαν 442 νεκροί στην Ινδονησία, 170 στην Ταϊλάνδη και τρεις θάνατοι που αναφέρθηκαν στη Μαλαισία.

Indonesia Extreme Weather Landslides

Διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στη Σουμάτρα της Ινδονησίας

Οι αξιωματούχοι διάσωσης και αρωγής στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας προσπαθούσαν ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλές πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές την Κυριακή, παρόλο που τα νερά των πλημμυρών υποχώρησαν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν και στις τρεις χώρες.

Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί - σχεδόν 3 εκατομμύρια στη νότια Ταϊλάνδη και 1,1 εκατομμύριο στη δυτική Ινδονησία, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ξεχωριστά, στον Κόλπο της Βεγγάλης, άλλοι 153 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κυκλώνα στη νησιωτική χώρα της Σρι Λάνκα, ανέφεραν οι αρχές, ενώ 191 άλλοι αγνοούνται και περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πληγεί σε εθνικό επίπεδο.

Ινδονησία

Ο αριθμός των νεκρών στην Ινδονησία αυξήθηκε στους 442 την Κυριακή, από 303 το Σάββατο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αναρτήθηκαν σε κυβερνητικό ιστότοπο, καθώς οι αξιωματούχοι συνέταξαν αναφορές για θύματα και ζημιές που έρχονται από το δυτικό νησί της Σουμάτρας, όπου τρεις επαρχίες είχαν καταστραφεί από κατολισθήσεις και πλημμύρες μετά τις βροχές.

Πολλές περιοχές αποκλείστηκαν, ενώ οι ζημιές στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν παρεμποδίσει την επικοινωνία. Οι ομάδες αρωγής και διάσωσης χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να παραδώσουν βοήθεια σε ανθρώπους σε περιοχές που δεν ήταν δυνατή η οδική πρόσβαση. Από ένα ελικόπτερο του ναυτικού που πετούσε πάνω από την απομονωμένη πόλη Παλεμπαγιάν στη Δυτική Σουμάτρα, ένας φωτογράφος του Reuters είδε μεγάλες εκτάσεις γης και σπίτια να παρασύρονται από τα νερά των πλημμυρών. Καθώς το ελικόπτερο προσγειωνόταν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, δεκάδες άνθρωποι στέκονταν ήδη κοντά περιμένοντας φαγητό.

Υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που λεηλατούν γραμμές ανεφοδιασμού καθώς απεγνωσμένα αναζητούν βοήθεια σε άλλες περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο. «Το νερό μπήκε μέσα στο σπίτι και φοβηθήκαμε, οπότε το βάλαμε στα πόδια. Μετά επιστρέψαμε την Παρασκευή και το σπίτι είχε εξαφανιστεί», δήλωσε στο Reuters η 41χρονη Αφριάντι από την πόλη Παντάνγκ της Δυτικής Σουμάτρας.

Indonesia Extreme Weather Landslides

Η ίδια και η εννιαμελής της οικογένεια έχουν φτιάξει τη δική τους σκηνή δίπλα στον μοναδικό τοίχο που έχει απομείνει από το σπίτι τους. «Το σπίτι και η επιχείρησή μου έχουν φύγει, το μαγαζί έχει φύγει. Δεν έχει απομείνει τίποτα. Μπορώ να ζήσω μόνο κοντά σε αυτόν τον έναν τοίχο που έχει απομείνει», είπε. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 406 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και 213.000 έχουν εκτοπιστεί.

Καθώς μεγάλα τμήματα της Ινδονησίας εξακολουθούν να πλήττονται από τις πλημμύρες, η οργή του κοινού βράζει για την αντίδραση της κυβέρνησης στις καταστροφές. Οι επικριτές λένε ότι οι αρχές δεν ήταν καλά προετοιμασμένες για τις πλημμύρες. Κάποιοι έχουν κατηγορήσει τη γραφειοκρατία για την επιβράδυνση της διανομής της επισιτιστικής βοήθειας.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής σε πολλές φυσικές καταστροφές, από ηφαιστειακές εκρήξεις έως σεισμούς και τσουνάμι. Οι πρόσφατες πλημμύρες προκλήθηκαν από έναν σπάνιο κυκλώνα που είχε σχηματιστεί πάνω από τα Στενά της Μαλάκκα. Ομάδες της κοινωνίας των πολιτών καλούν την κεντρική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Σουμάτρα για να διευκολύνει τις προσπάθειες ανακούφισης. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ενδώσει σε αυτές τις εκκλήσεις, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση.

Μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η επαρχία Άτσεχ στο νησί της Σουμάτρας. Οι καταυλισμοί είναι διάσπαρτοι σε 20 περιοχές και πόλεις, συμπεριλαμβανομένων 96 τοποθεσιών στην πόλη Λοκσεουάουε. Οι προμήθειες στα καταστήματα εξαντλούνται, ενώ ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι παιδιά έπιναν το νερό της βροχής.

Η Αρίνι Αμαλία, κάτοικος της Πίντι Τζάγια Ρετζένσι, είπε στο BBC πώς δραπέτευσε από το σπίτι της με την ηλικιωμένη γιαγιά της, πριν προσπαθήσει να επιστρέψει για να παραλάβει μερικά από τα υπάρχοντά της. Ωστόσο, ήταν πολύ αργά.

«Αυτό ήταν μόνο θέμα λεπτών», είπε. Όταν τα νερά άρχισαν τελικά να υποχωρούν, η πραγματική ζημιά έγινε σαφής με «μόνο ένα μέτρο λάσπης να έχει απομείνει μέσα στο σπίτι». «Σύμφωνα με τη γιαγιά μου, αυτή είναι η χειρότερη, η χειρότερη στη ζωή της», είπε. «Γι' αυτό έχουμε τραυματιστεί, είναι σαν το τσουνάμι».

Ταϊλάνδη και Μαλαισία

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη ανέρχεται σε 170 ενώ 102 είναι οι τραυματίες. Η επαρχία Σόνγκχλα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, με 131.

Η Χατ Γιάι , η μεγαλύτερη πόλη στη Σόνγκχλα, δέχτηκε 335 χιλιοστά βροχής την περασμένη Παρασκευή, ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός των τελευταίων 300 ετών, καθώς έβρεχε ασταμάτητα επί ολόκληρες ημέρες.

Indonesia Extreme Weather Landslides

Στο έλεος φονικών βροχοπτώσεων μεγάλο μέρος της νοιτιοανατολικής Ασίας

Στη γειτονική Μαλαισία, εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 18.700 άνθρωποι σε καταφύγια, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας. Οι μετεωρολογικές αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις για τροπικές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις το Σάββατο, προβλέποντας καθαρό ουρανό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τμήματα της χώρας επλήγησαν την περασμένη εβδομάδα από έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας δήλωσε ότι είχε απομακρύνει πάνω από 6.200 Μαλαισιανούς υπηκόους που είχαν εγκλωβιστεί στην Ταϊλάνδη. Την Κυριακή, το υπουργείο εξέδωσε οδηγία προς τους πολίτες του που ζουν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας να εγγραφούν στο τοπικό προξενείο για βοήθεια.

