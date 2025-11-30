Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 442 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών
Σχεδόν 650 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη χώρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεχίζει να ανεβαίνει ο απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Ινδονησία, καθώς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε την Κυιρακή (30/11) η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, οι νεκροί έφτασαν τους 442.
Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16 ∙ WHAT THE FACT
ΗΠΑ: Μελέτη συνδέει το αγαπημένο μαγειρικό λάδι των Αμερικανών με την παχυσαρκία
14:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ