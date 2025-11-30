Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 442 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Διασώστες μεταφέρουν τη σορό ενός θύματος της πλημμύρας στη δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Συνεχίζει να ανεβαίνει ο απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Ινδονησία, καθώς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε την Κυιρακή (30/11) η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, οι νεκροί έφτασαν τους 442.

Aftermath: Piles of logs allegedly from illegal logging sites were found washed into villages after the floods, showing how human actions are making disasters even worse.



? Desa Huta Godang, Tapanuli Selatan, North Sumatra, Indonesia



The number of deaths has now passed 303,… pic.twitter.com/oTWyoxphAI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.

This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.



Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 26, 2025

