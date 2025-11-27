Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11) στις 11:56 τοπική ώρα στο Σίναμπανγκ της δυτικής Ινδονησίας, στη νήσο Σιμελούε, της επαρχίας Ατσέχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 53 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά του Σίναμπανγκ, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται 25χιλιόμετρα, σύμφωνα με το USGS.

Από την πλευρά του, και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) υπολόγισε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 25 χιλιόμετρα.

Η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής (BMKG) διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Η Ινδονησία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.

Η πιο φονική σεισμική δόνηση στην ιστορία της Ινδονησίας έγινε στα ανοικτά της Σουμάτρας την 26η Δεκεμβρίου 2004, όταν χάθηκαν πάνω από 230.000 ανθρώπινες ζωές, καθώς προκάλεσε τσουνάμι με γιγαντιαία κύματα, ύψους 30 μέτρων, που χτύπησαν όχι μόνο την ίδια την Ινδονησία αλλά και τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, φθάνοντας ως την Αφρική. Ο ιστορικός σεισμός είχε μέγεθος τα 9,1 Ρίχτερ.