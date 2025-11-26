Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και πενήντα τραυματίες - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Καταρρακτώδες βροχές σημειώνονται εδώ και μέρες στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα (δυτικά), ιδίως στην περιοχή νότια Ταπανούλι, όπου από τη Δευτέρα αναφέρθηκαν πλημμύρες, σύμφωνα με την BNPB, την ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

The massive flood swept away people’s homes in Sibolga City, North Sumatra, Indonesia today. pic.twitter.com/rYze8KNGwn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

«Στη νότια Ταπανούλι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν οκτώ θανάτους, 58 τραυματισμούς και ανάγκασαν 2.851 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τα σπίτια τους, συνόψισε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB.

Αναπτύχθηκαν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθούν συντρίμμια έπειτα από κατολίσθηση που εμπόδιζε την οδική πρόσβαση στην περιοχή, πρόσθεσε.

Άλλες τρεις περιοχές πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, διευκρίνισε.

?Terrible flash flooding in Huta Nabolon, Central Tapanuli North Sumatra in Indonesia today.... pic.twitter.com/twMCJ3mIVI — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 25, 2025

Η Ινδονησία δοκιμάζεται συχνά από τέτοιες καταστροφές κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που κατά κανόνα διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, καθώς πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες.

LAMENTABLE ?

Lluvias torrenciales e inundaciones en Sibolga, Sumatra del Norte, Indonesia ??

Climate extremo, deslizamientos de tierra, carreteras cortadas, líneas eléctricas colapsadas y terribles inundaciones, hoy en la región de Sibolga.#Flood #flooding

Vía @ULTIMAHORAENX pic.twitter.com/T59tcdhO0G — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 26, 2025

Στην αρχή του μήνα κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν χθες Τρίτη, παρότι 11 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την BNPB.

