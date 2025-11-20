Συναγερμός στην Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου προκαλεί μαζικές εκκενώσεις χωριών - βίντεο

Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από τη Γεωλογική Υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Ινδονησίας, η οποία δείχνει τον ηφαίστειο Semeru στο Lumajang, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία, στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου στην ανατολική Τζάβα της Ινδονησίας ανάγκασε τις αρχές της χώρας να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις, καθώς πυκνά σύννεφα καυτής τέφρας κάλυψαν χωριά γύρω από την περιοχή.

Η Ινδονησία, με πληθυσμό άνω των 280 εκατομμυρίων, βρίσκεται πάνω στο «δαχτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, γεγονός που καθιστά τις εκρήξεις όπως αυτή του Σεμέρου συχνό φαινόμενο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή γεωλογική υπηρεσία, το Σεμέρου εκτόξευσε καυτή τέφρα σε ύψος 2 χιλιομέτρων, ενώ μείγμα βράχων, λάβας και αερίων κατέβηκε έως και 7 χιλιόμετρα στις πλαγιές του. Η συνεχής δραστηριότητα από χθες το μεσημέρι και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, οδηγώντας σε διπλή αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού.

Περισσότεροι από 300 κάτοικοι εκκενώθηκαν από τρία χωριά στην περιοχή Λουματζάνγκ και μεταφέρθηκαν σε κρατικά καταφύγια, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Άμπντουλ Μουχαρί. Η ζώνη κινδύνου επεκτάθηκε στα 8 χιλιόμετρα από τον κρατήρα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μείνουν μακριά από την κοίτη του ποταμού Μπεσούκ Κομποκάν, όπου κατευθύνεται η λάβα.

Διάσωση εγκλωβισμένων και δύσκολες καιρικές συνθήκες

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν πυκνά σύννεφα τέφρας να σαρώνουν δασική κοιλάδα και να φτάνουν σε ποτάμι κάτω από μια γέφυρα, με κατοίκους να διαφεύγουν προς προσωρινά καταφύγια. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι 178 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο παρατηρητήριο Ράνου Κουμπολό, σε υψόμετρο 3.676 μέτρων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 137 ορειβάτες, 15 αχθοφόροι, επτά οδηγοί και έξι στελέχη του εθνικού πάρκου Μπρόμο-Τενγκέρ-Σεμέρου.

Ο εκπρόσωπος του πάρκου, Έντριπ Γουαχιουτάμα, δήλωσε ότι όλοι είναι ασφαλείς στο σημείο, περίπου 4,5 χιλιόμετρα από τον κρατήρα, σε περιοχή που δεν βρίσκεται στην πορεία των καυτών νεφών. Η κακοκαιρία και η βροχή ανάγκασαν την ομάδα να παραμείνει εκεί για τη νύχτα.

Το ιστορικό του ηφαιστείου

Το Σεμέρου, γνωστό και ως Μαχαμέρου, είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, με δεκάδες εκρήξεις τα τελευταία 200 χρόνια. Το 2021 η ισχυρή έκρηξη του είχε προκαλέσει τον θάνατο 51 ανθρώπων, με εκατοντάδες τραυματίες και ολόκληρα χωριά θαμμένα στη λάσπη. Τότε είχαν εκκενωθεί πάνω από 10.000 κάτοικοι.

