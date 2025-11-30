Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ 182 μ. στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

Στιγμιότυπο από τη παραλία Κελίνγκινγκ στη Νούσα Πενίντα, πριν και μετά τις εργασίες για την κατασκευή του γυάλινου ανελκυστήρα

Την κατεδάφιση ενός αμφιλεγόμενο γυάλινου ασανσέρ που κατασκευαζόταν στους απότομους βράχους της διάσημης παραλίας Κελίνγκινγκ στη Νούσα Πενίντα, διέταξαν οι αρχές του Μπαλί λόγω σοβαρών παραβιάσεων πολεοδομικών κανονισμών.

Εδώ και 18 μήνες, η εταιρεία PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group κατασκεύαζε έναν ανελκυστήρα ύψους 182 μέτρων με στόχο να διευκολύνει τους επισκέπτες στην κατάβαση προς τη φημισμένη παραλία - μια διαδρομή που σήμερα απαιτεί δύσκολη και επικίνδυνη πορεία μέσα από χωμάτινο μονοπάτι.

Ο κυβερνήτης του Μπαλί, Γουαγιάν Κόστερ, ανακοίνωσε στις 23 Νοεμβρίου, πως διέταξε την εταιρεία να κατεδαφίσει το έργο μέσα σε διάστημα έξι μηνών, καθώς αποδείχθηκε ότι παραβιάζει τους αυστηρούς κανονισμούς χωροταξίας, οι οποίοι στοχεύουν στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

«Αν όλα γίνουν έτσι, εύκολα και χωρίς προσπάθεια, τότε σύντομα ακόμη και για το όρος Αγκούνγκ (επίσης δημοφιλές) θα ζητούν να φτιαχτεί ανελκυστήρας», δήλωσε ο Κόστερ, προειδοποιώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις απειλούν να αλλοιώσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα του Μπαλί.

Λανθασμένες αδειοδοτήσεις και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με την επαρχιακή επιτροπή χωροταξίας, η εταιρεία είχε αιτηθεί άδεια από την τοπική αρχή του Klungkung Regency, αντί από τη διοικητικά αρμόδια περιφέρεια - μια κίνηση που κρίθηκε παράτυπη. Πρώην βουλευτής του Μπαλί, ο ΑΑ Νγκουράχ Άντι Αρντάνα, που είχε στο παρελθόν ασκήσει έντονη κριτική στο έργο, εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση.

Όπως δήλωσε, πρόκειται για «σημαντικό βήμα απέναντι στην κατάχρηση αδειών, την παράνομη χρήση γης και τις αμφιλεγόμενες επενδυτικές πρακτικές». Πρόσθεσε ότι παρόμοια μέτρα πρέπει να ληφθούν και σε άλλες περιοχές, ώστε να αποκατασταθεί το «βιώσιμο, αυθεντικό πρότυπο του τουρισμού στο Μπαλί».

Πολλοί επισκέπτες της Νούσα Πενίντα είχαν ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους και στα social media, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή «αφαιρεί την ομορφιά» της παραλίας Κελίνγκινγκ - ενός από τα πιο κινηματογραφικά σημεία του νησιού.

