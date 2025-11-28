Φονικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη και Ινδονησία: Τουλάχιστον 183 οι νεκροί - Βίντεο

Δεκάδες άτομα παραμένουν αγνοούμενα

Φονικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη και Ινδονησία: Τουλάχιστον 183 οι νεκροί - Βίντεο

Διασώστες κοντά σε κατεστραμμένα σπίτια στη δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Ade Yuandha
Στους εκατοντάδες είναι οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία, με την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία να προσπαθούν να επανέλθουν στην κανονικότητα έπειτα από τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 183.

Στην Ινδονησία, ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, αυξήθηκε στους 95 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει ως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

Στη γειτονική επαρχία δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Στους 87 οι νεκροί στην Ταϊλάνδη

Το δυτικό τμήμα του πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως και γειτονικές χώρες, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, επλήγησαν από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους τις τελευταίες μέρες.

Στην Ταϊλάνδη ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε την Παρασκευή (28/11) σε 87, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μπανγκόκ.

https://www.instagram.com/reel/DRhxpKMk-Lw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

Εκκενώσεις πολιτών στη Σουμάτρα

«Η προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδονησίας στο AFP, καθώς πολλές οδικές συνδέσεις είναι κομμένες.

Στην Σιμπόλγκα, την πόλη που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 30 άνθρωποι, ανέφερε ακόμη.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τις επαρχίες Δυτική Σουμάτρα, Βόρεια Σουμάτρα και Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Στην τελευταία, την Ατσέχ, χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 1.500 ανθρώπων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Διαπιστώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε διάφορους τομείς της επαρχίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

APTOPIX Indonesia Extreme Weather Landslides

Γάτα περπατά σε οροφή σπιτιού κοντά σε κατεστραμμένη γέφυρα και σπίτια από τις πλημμύρες στη δυτική Σουμάτρα στην Ινδονησία, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

AP/Ali Nayaka

Τοπική θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Perusahaan Listrik Negara ανακοίνωσε προχθές πως ανέπτυξε προσωπικό για να αποκατασταθεί «προοδευτικά» η παροχή, μετά την κατάρρευση πυλώνα του συστήματος μετάδοσης λόγω ξαφνικής πλημμύρας.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία, προχθές Τετάρτη σχηματίστηκε κυκλώνας --τον βάφτισε Σενιάρ-- που θεωρείται πιθανό να προκαλέσει νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Ατσέχ και στη βόρεια Σουμάτρα, τα επόμενα 24ωρα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων· πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας συχνά ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα, κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν την Τρίτη, παρότι 13 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, κατά τις αρχές.

