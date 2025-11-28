Φονικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη και Ινδονησία: Τουλάχιστον 183 οι νεκροί - Βίντεο

Διασώστες κοντά σε κατεστραμμένα σπίτια στη δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Στους εκατοντάδες είναι οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία, με την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία να προσπαθούν να επανέλθουν στην κανονικότητα έπειτα από τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 183.

Στην Ινδονησία, ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, αυξήθηκε στους 95 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει ως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.



Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 26, 2025

Στη γειτονική επαρχία δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Στους 87 οι νεκροί στην Ταϊλάνδη

Το δυτικό τμήμα του πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως και γειτονικές χώρες, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, επλήγησαν από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους τις τελευταίες μέρες.

Στην Ταϊλάνδη ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε την Παρασκευή (28/11) σε 87, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μπανγκόκ.

https://www.instagram.com/reel/DRhxpKMk-Lw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

This afternoon, aerial views show devastating flooding in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand, with 13 lives lost so far. pic.twitter.com/zLIeHUUssP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

Εκκενώσεις πολιτών στη Σουμάτρα

«Η προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδονησίας στο AFP, καθώς πολλές οδικές συνδέσεις είναι κομμένες.

Στην Σιμπόλγκα, την πόλη που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 30 άνθρωποι, ανέφερε ακόμη.

Massive flood has devastated Hutagodang Village, Indonesia



The ground beneath the region may be changing in ways we’ve never seen before pic.twitter.com/2wXCR9AZs0 — Surajit (@surajit_ghosh2) November 26, 2025

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τις επαρχίες Δυτική Σουμάτρα, Βόρεια Σουμάτρα και Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Στην τελευταία, την Ατσέχ, χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 1.500 ανθρώπων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Διαπιστώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε διάφορους τομείς της επαρχίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γάτα περπατά σε οροφή σπιτιού κοντά σε κατεστραμμένη γέφυρα και σπίτια από τις πλημμύρες στη δυτική Σουμάτρα στην Ινδονησία, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. AP/Ali Nayaka

Τοπική θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Perusahaan Listrik Negara ανακοίνωσε προχθές πως ανέπτυξε προσωπικό για να αποκατασταθεί «προοδευτικά» η παροχή, μετά την κατάρρευση πυλώνα του συστήματος μετάδοσης λόγω ξαφνικής πλημμύρας.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία, προχθές Τετάρτη σχηματίστηκε κυκλώνας --τον βάφτισε Σενιάρ-- που θεωρείται πιθανό να προκαλέσει νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Ατσέχ και στη βόρεια Σουμάτρα, τα επόμενα 24ωρα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων· πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας συχνά ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα, κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν την Τρίτη, παρότι 13 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, κατά τις αρχές.

