Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 33 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές - Βίντεο

Ασθενείς σε νοσοκομείο στην πόλη Χατ Γιάι χρειάστηκε να απομακρυνθούν καθώς πλημμύρισε ο πρώτος όροφος του κτιρίου

Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 33 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές - Βίντεο

Αυτοκίνητα και σπίτια καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στην επαρχία Songkhla, στη νότια Ταϊλάνδη, στις 26 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Arnun Chonmahatrakool
Οι αρχές στην Ταϊλάνδη σχεδιάζουν να στείλουν σήμερα ελικόπτερα για να απομακρύνουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση από νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία πλήττεται από τις χειρότερες εδώ και χρόνια πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 33 και αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις.

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

Στην Ινδονησία, οκτώ ως 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.

Πλημμύρισε νοσοκομείο

Στην ταϊλανδική πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο, αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών δήλωσε πως ελικόπτερα θα παραδώσουν τρόφιμα και θα απομακρύνουν ασθενείς καθώς έχει πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.

«Σήμερα όλοι οι ασθενείς της εντατικής θα απομακρυνθούν από το νοσοκομείο της Χατ Γιάι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος του υπουργείου Σομρέρκ Τσανγκσαμάν.

Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη, που συμμετέχουν στις προσπάθειες των διασωστών στη Χατ Γιάι, αντιμετώπισαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να φθάσουν στους πληγέντες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ανέρχονται σε περίπου 2.000 ανθρώπους και σκάφη θα μπορέσουν να τους παραδώσουν τρόφιμα, καθώς τα νερά υποχωρούν, δήλωσε ο Σομρέρκ.

Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.

Σχεδόν 1 εκατ. κατοικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες

Στρατιωτικά ελικόπτερα μεταφέρουν επίσης γεννήτριες στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε από το ταϊλανδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εξοπλισμού να μεταφέρεται σε μια σκεπή.

Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αξιωματούχοι της ταϊλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ανακοίνωσαν πως περιμένουν σήμερα καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές νότιες επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα.

Αεροσκάφη και φορτηγά μεταφέρουν στη Χατ Γιάι σκάφη χωρίς καρίνα, καθώς και φουσκωτά σκάφη, μαζί με ιατρικά εφόδια και προσωπικό, ανακοινώθηκε από τις ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν χθες, Τρίτη, την ευθύνη των προσπαθειών για την ανακούφιση των πληγέντων.

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ταϊλάνδης, το Chakri Naruebet, απέπλευσε χθες από τη βάση του για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια και γεύματα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην Ταϊλάνδη σημειώνονται τακτικά ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Για κάθε επιπλέον βαθμό, η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει επιπρόσθετη υγρασία 7%, καθιστώντας σφοδρότερες τις βροχοπτώσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί.

