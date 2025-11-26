Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 33 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές - Βίντεο

Αυτοκίνητα και σπίτια καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στην επαρχία Songkhla, στη νότια Ταϊλάνδη, στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Οι αρχές στην Ταϊλάνδη σχεδιάζουν να στείλουν σήμερα ελικόπτερα για να απομακρύνουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση από νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία πλήττεται από τις χειρότερες εδώ και χρόνια πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 33 και αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις.

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

This afternoon, aerial views show devastating flooding in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand, with 13 lives lost so far. pic.twitter.com/zLIeHUUssP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

Στην Ινδονησία, οκτώ ως 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.

Πλημμύρισε νοσοκομείο

Στην ταϊλανδική πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο, αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών δήλωσε πως ελικόπτερα θα παραδώσουν τρόφιμα και θα απομακρύνουν ασθενείς καθώς έχει πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.

Listen to the cries for help! ?



This is not just a flood. This is record-breaking.



Southern Thailand has been hit by unprecedented rainfall, with some areas seeing “1-in-300-year” levels of rain.



Entire neighbourhoods are submerged, vital roads are destroyed, and families… pic.twitter.com/z1QeW3QjB3 — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 25, 2025

«Σήμερα όλοι οι ασθενείς της εντατικής θα απομακρυνθούν από το νοσοκομείο της Χατ Γιάι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος του υπουργείου Σομρέρκ Τσανγκσαμάν.

Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη, που συμμετέχουν στις προσπάθειες των διασωστών στη Χατ Γιάι, αντιμετώπισαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να φθάσουν στους πληγέντες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ανέρχονται σε περίπου 2.000 ανθρώπους και σκάφη θα μπορέσουν να τους παραδώσουν τρόφιμα, καθώς τα νερά υποχωρούν, δήλωσε ο Σομρέρκ.

Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.

Hat Yai Hospital’s rooftop has become a critical hub for emergency relief operations as a helicopter (No. 1114) from the Ministry of Natural Resources and Environment conducted flights to prepare for patient transport and supply deliveries. The missions, involving military… pic.twitter.com/LH1RsFQcEt — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 25, 2025

Σχεδόν 1 εκατ. κατοικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες

Στρατιωτικά ελικόπτερα μεταφέρουν επίσης γεννήτριες στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε από το ταϊλανδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εξοπλισμού να μεταφέρεται σε μια σκεπή.

Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αξιωματούχοι της ταϊλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ανακοίνωσαν πως περιμένουν σήμερα καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές νότιες επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα.

Widespread flooding across nine provinces in southern Thailand has claimed 13 lives, with nearly two million people affected, the country’s disaster management agency said https://t.co/swa6pNbX3L pic.twitter.com/YxkLu7PueK — Reuters (@Reuters) November 25, 2025

Αεροσκάφη και φορτηγά μεταφέρουν στη Χατ Γιάι σκάφη χωρίς καρίνα, καθώς και φουσκωτά σκάφη, μαζί με ιατρικά εφόδια και προσωπικό, ανακοινώθηκε από τις ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν χθες, Τρίτη, την ευθύνη των προσπαθειών για την ανακούφιση των πληγέντων.

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ταϊλάνδης, το Chakri Naruebet, απέπλευσε χθες από τη βάση του για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια και γεύματα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

15:00 - HTMS Chakri Naruebet transported rice, dry food, drinking water, and cooking supplies to communities hit by severe flooding in southern Thailand, with support from government agencies, private groups, and local donors.



The aircraft carrier is also operating as a floating… pic.twitter.com/I3zHOqniWY — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 25, 2025

Στην Ταϊλάνδη σημειώνονται τακτικά ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Για κάθε επιπλέον βαθμό, η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει επιπρόσθετη υγρασία 7%, καθιστώντας σφοδρότερες τις βροχοπτώσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Διαβάστε επίσης