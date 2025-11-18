Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για λαθρεμπορία προστατευόμενων άγριων ζώων

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης συνέλαβε δύο άνδρες αφού βρέθηκε στην κατοχή τους ένα φορτηγό, το οποίο μετέφερε δεκάδες μαϊμούδες μέσα σε σακιά και μια ποσότητα μεθαμφεταμίνης, σύμφωνα με τις Αρχές, σε μια από δύο υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Η Ταϊλάνδη είναι διεθνής «κόμβος» για το λαθρεμπόριο άγριων ζώων, ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα εμπόρια στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 7,8 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Στην πρώτη υπόθεση, δασοφύλακες περιπολούσαν την περιοχή Khlong Hat της νοτιοανατολικής Ταϊλάνδης, κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη, όταν άκουσαν «ασυνήθιστους θορύβους ζώων» να προέρχονται από ένα χωράφι με ζαχαροκάλαμο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, Άγριας Ζωής και Διατήρησης Φυτών της Ταϊλάνδης (DNP).

Αφού έλεγξαν την περιοχή, οι Αρχές βρήκαν 10 πλαστικά καλάθια κρυμμένα στο χωράφι που περιείχαν 62 μακάκους, ένα γένος μαϊμούδων που είναι ενδημικό στη Νοτιοανατολική Ασία και χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη φαρμάκων, επειδή το DNA του μοιάζει πολύ με αυτό των ανθρώπων. Υπάρχει επίσης μια ακμάζουσα μαύρη αγορά για το είδος αυτό, το οποίο θεωρείται «απειλούμενο» από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Οι μαϊμούδες – 44 αρσενικά και 18 θηλυκά – ήταν δεμένες μέσα σε μπλε νάιλον σακούλες, ήταν εξουθενωμένες και μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό κέντρο διάσωσης άγριων ζώων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Την ίδια ημέρα το απόγευμα, οι δασοφύλακες περιπολούσαν τη γειτονική περιοχή Aranyaprathet όταν εντόπισαν δύο άνδρες να ξεφορτώνουν μπλε σακούλες από ένα φορτηγάκι σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη, σύμφωνα με την DNP. Μετά από καταδίωξη, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 81 μακάκοι – 30 αρσενικά και 51 θηλυκά – στριμωγμένους σε σακούλες, καθώς και μεθαμφεταμίνη, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Οι μαϊμούδες μεταφέρθηκαν επίσης στο ίδιο κέντρο διάσωσης άγριων ζώων για περίθαλψη.

Οι ύποπτοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για παράνομη κατοχή και εμπορία προστατευόμενων άγριων ζώων, καθώς και για κατοχή και χρήση παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της DNP.

Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν δήλωσαν ότι είχαν προσληφθεί για να μεταφέρουν λαθραία τις μαϊμούδες στην Καμπότζη.

«Η ανακάλυψη αυτών των υποθέσεων επιβεβαιώνει ότι η παραμεθόρια περιοχή παραμένει στόχος για τα δίκτυα διακίνησης άγριων ζώων, ειδικά για τους μακάκους, οι οποίοι έχουν μεγάλη ζήτηση διεθνώς», δήλωσε ο Somruek Suppamitkrisana, διευθυντής του Τμήματος Διατήρησης Άγριων Ζώων.

Νωρίτερα φέτος, η αστυνομία της Ταϊλάνδης συνέλαβε έναν άνδρα αφού βρέθηκε να έχει στην κατοχή του δύο μωρά ουρακοτάγκους σε ένα καλάθι σε ένα βενζινάδικο στην Μπανγκόκ. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Ταϊλάνδη επαναπάτρισσε στη Μιανμάρ σχεδόν 1.000 χελώνες και λεμούριους που απειλούνται με εξαφάνιση, τα οποία ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά της παράνομης διακίνησης. Τον Μάρτιο του 2024, ένα απειλούμενο με εξαφάνιση κόκκινο πάντα βρέθηκε μαζί με 86 άλλα ζώα μέσα σε αποσκευές στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, με προορισμό τη Βομβάη, σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές.