Σομαλιλάνδη: Διασώθηκαν 10 μικρά τσίτα που προορίζονταν για λαθρεμπόριο

Δέκα μικρά τσίτα που κρατούνταν σε αιχμαλωσία από τη γέννησή τους και προορίζονταν για λαθρεμπόριο άγριων ζώων, διασώθηκαν στη Σομαλιλάνδη, μια ανεξάρτητη περιοχή της Σομαλίας.

Η Λόρι Μάρκερ, ιδρύτρια του Cheetah Conservation Fund (CCF), που φροντίζει τα μικρά, δήλωσε την Τετάρτη ότι όλα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν υποσιτισμένα και κούτσαιναν λόγω των συνθηκών αιχμαλωσίας τους, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP

Είπε ότι ένα μικρό 8 μηνών δεν μπορούσε να περπατήσει μετά από έξι μήνες αιχμαλωσίας, ενώ ένα μικρό 5 μηνών ήταν «πολύ υποσιτισμένο - σαν σκελετός, με πληγές σε όλο το σώμα και γεμάτο σκουλήκια».

«Αλλά με τα συγκεκριμένα μικρά, πρέπει να τα ταΐζουμε σιγά-σιγά λόγω του συνδρόμου επανασίτισης, παρόμοιο με αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα», πρόσθεσε.

Δύο άτομα που είχαν στην κατοχή τους τα μικρά τσίτα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου στη βόρεια περιοχή Salahlay. Οι Αρχές έχουν καλέσει το κοινό να έρθουν σε επαφή μαζί σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες δραστηριότητες εμπορίου άγριων ζώων.

Ο διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Σομαλιλάνδης, Abdinasir Hussein Said, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μικρά τσίτα έχουν ενταχθεί σε μια ομάδα 109 άλλων που διασώθηκαν σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

Η Σομαλιλάνδη είναι ένας σημαντικός κόμβος παράνομης διακίνησης άγριων ζώων. Εκατοντάδες τσίτα και λεοπαρδάλεις από το Κέρας της Αφρικής έχουν μεταφερθεί στις χώρες του Κόλπου μέσω του Κόλπου του Άντεν. Η κατοχή άγριων ζώων είναι παράνομη στη Σομαλιλάνδη και η αστυνομία συχνά καταστέλλει τους ύποπτους εμπόρους.

«Ενθαρρύνουμε τον λαό της Σομαλιλάνδης να προστατεύει τα άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε ο Hussein. «Μπορούμε να φανταστούμε την αγωνία μιας μητέρας που χωρίζεται από τα μικρά της. Αυτά τα ζώα υποφέρουν σήμερα λόγω του χωρισμού τους από τις μητέρες τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει τις μητέρες σε άγχος και ενδεχομένως σε θάνατο. Για άλλη μια φορά, τονίζουμε τη σημασία της προστασίας των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον».

Οι οικολόγοι στο Κέρας της Αφρικής έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για την αύξηση της ζήτησης εξωτικών κατοικίδιων ζώων στις χώρες του Κόλπου και το παράνομο εμπόριο που προκύπτει από αυτό, το οποίο επηρεάζει τα οικοσυστήματα στις χώρες του Κέρατος.

