Σομαλιλάνδη: Διασώθηκαν 10 μικρά τσίτα που προορίζονταν για λαθρεμπόριο

Δύο άτομα που είχαν στην κατοχή τους τα μικρά τσίτα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου στη βόρεια περιοχή Salahlay

Newsbomb

Σομαλιλάνδη: Διασώθηκαν 10 μικρά τσίτα που προορίζονταν για λαθρεμπόριο

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δέκα μικρά τσίτα που κρατούνταν σε αιχμαλωσία από τη γέννησή τους και προορίζονταν για λαθρεμπόριο άγριων ζώων, διασώθηκαν στη Σομαλιλάνδη, μια ανεξάρτητη περιοχή της Σομαλίας.

Η Λόρι Μάρκερ, ιδρύτρια του Cheetah Conservation Fund (CCF), που φροντίζει τα μικρά, δήλωσε την Τετάρτη ότι όλα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν υποσιτισμένα και κούτσαιναν λόγω των συνθηκών αιχμαλωσίας τους, όπως αναφέρει το Associated Press.

Τσίτα - Σομαλιλάνδη

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP

Είπε ότι ένα μικρό 8 μηνών δεν μπορούσε να περπατήσει μετά από έξι μήνες αιχμαλωσίας, ενώ ένα μικρό 5 μηνών ήταν «πολύ υποσιτισμένο - σαν σκελετός, με πληγές σε όλο το σώμα και γεμάτο σκουλήκια».

«Αλλά με τα συγκεκριμένα μικρά, πρέπει να τα ταΐζουμε σιγά-σιγά λόγω του συνδρόμου επανασίτισης, παρόμοιο με αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα», πρόσθεσε.

Δύο άτομα που είχαν στην κατοχή τους τα μικρά τσίτα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου στη βόρεια περιοχή Salahlay. Οι Αρχές έχουν καλέσει το κοινό να έρθουν σε επαφή μαζί σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες δραστηριότητες εμπορίου άγριων ζώων.

Τσίτα - Σομαλιλάνδη

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP

Ο διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Σομαλιλάνδης, Abdinasir Hussein Said, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μικρά τσίτα έχουν ενταχθεί σε μια ομάδα 109 άλλων που διασώθηκαν σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

Η Σομαλιλάνδη είναι ένας σημαντικός κόμβος παράνομης διακίνησης άγριων ζώων. Εκατοντάδες τσίτα και λεοπαρδάλεις από το Κέρας της Αφρικής έχουν μεταφερθεί στις χώρες του Κόλπου μέσω του Κόλπου του Άντεν. Η κατοχή άγριων ζώων είναι παράνομη στη Σομαλιλάνδη και η αστυνομία συχνά καταστέλλει τους ύποπτους εμπόρους.

Τσίτα - Σομαλιλάνδη

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP

«Ενθαρρύνουμε τον λαό της Σομαλιλάνδης να προστατεύει τα άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε ο Hussein. «Μπορούμε να φανταστούμε την αγωνία μιας μητέρας που χωρίζεται από τα μικρά της. Αυτά τα ζώα υποφέρουν σήμερα λόγω του χωρισμού τους από τις μητέρες τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει τις μητέρες σε άγχος και ενδεχομένως σε θάνατο. Για άλλη μια φορά, τονίζουμε τη σημασία της προστασίας των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον».

Οι οικολόγοι στο Κέρας της Αφρικής έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για την αύξηση της ζήτησης εξωτικών κατοικίδιων ζώων στις χώρες του Κόλπου και το παράνομο εμπόριο που προκύπτει από αυτό, το οποίο επηρεάζει τα οικοσυστήματα στις χώρες του Κέρατος.

Τσίτα - Σομαλιλάνδη

Ένα από τα 10 μικρά τσιτάχ που διασώθηκαν, στη Σομαλιλάνδη, μια ημιαυτόνομη αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Cheetah Rescue and Conservation Centre μέσω AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πρόκριση στα… πόδια τους με κορυφαία τριάδα!

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλιλάνδη: Διασώθηκαν 10 μικρά τσίτα που προορίζονταν για λαθρεμπόριο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 68χρονος Ρώσος στις Πηγές Καλλιθέας

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στο Θιβέτ - «Προτεραιότητα η θρησκευτική αρμονία»

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 89χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σαραντάρι

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 40χρονο που σφήνωσε σε παιδική τσουλήθρα! - Βίντεο

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Κανταρέ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γουχαΐσματα κατά του αντιπροέδρου Βανς ενώ μοίραζε χάμπουργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς - Δείτε βίντεο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

10:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια Αργεντινή: Ανάγκασαν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στα δυτικά της χώρας εξαπέλυσε η Ρωσία

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής βασικό καθήκον μας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επικεφαλής Rosatom: Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμιστεί, δεδομένων των απειλών για την ύπαρξη της χώρας

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Πώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την «μπλόφα» Πούτιν στον Τραμπ

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται «κόφτης» στους βουλευτές - Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τις ομιλίες στη Βουλή

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται «κόφτης» στους βουλευτές - Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τις ομιλίες στη Βουλή

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει στολίσκο πολεμικών πλοίων και 4.000 πεζοναύτες στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ