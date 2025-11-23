Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από τις βίαιες πλημμύρες

Στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας βρέχει ακατάπαυστα από τα τέλη Οκτωβρίου κι οι κατακρημνίσεις προκάλεσαν επανειλημμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικά μνημεία.

Newsbomb

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από τις βίαιες πλημμύρες

Αυτή η αεροφωτογραφία δείχνει ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει στο Dak Lak του Βιετνάμ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, μετά τον τυφώνα Kalmaegi που έπληξε το Βιετνάμ με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. (AP Photo/Hau Dinh)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εκτεταμένες πλημμύρες εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα χθες, έκανε λόγο για 55 νεκρούς.

Στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας βρέχει ακατάπαυστα από τα τέλη Οκτωβρίου κι οι κατακρημνίσεις προκάλεσαν επανειλημμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικά μνημεία.

Ολόκληρες συνοικίες βρέθηκαν κάτω από τα νερά στην παραθαλάσσια πόλη Να Τρανγκ (νότια) την περασμένη εβδομάδα. Ενώ κατολισθήσεις έπληξαν υψώματα γύρω από τη Ντα Λατ (νότια), την οποία εκτιμούν ιδιαίτερα οι τουρίστες.

Σήμερα πολλά τμήματα αυτοκινητοδρόμων παρέμεναν αδιάβατα εξαιτίας πλημμυρών ή κατολισθήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, που διευκρίνισε ότι το ίδιο ισχύει σε κάποια τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, πάνω από 129.000 πελάτες παρέμεναν χωρίς ρεύμα, από ως και ένα εκατομμύριο πολίτες που υπέστησαν διακοπές της ηλεκτροδότησης την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι η οικονομική ζημία εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων σε πέντε επαρχίες ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.

Επανειλημμένα ακραία καιρικά φαινόμενα

Στο Βιετνάμ καταγράφονται συνήθως ισχυρές βροχές το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και καταστροφικά.

Κάθε επιπλέον βαθμός θερμοκρασίας σημαίνει πως η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει 7% επιπλέον υγρασία και άρα οι κατακρημνίσεις θα γίνονται ισχυρότερες, προειδοποιούν ειδικοί.

Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ και προκάλεσαν ζημίες 1,7 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Στις αρχές Οκτωβρίου η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με δυο φονικούς τυφώνες και στα αρχές Νοεμβρίου με τρίτο, που επίσης άφησε πίσω πολλά θύματα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η πόλη Χουέ (κεντρικά), τουριστικός προορισμός, που προσελκύει πολλούς ιδίως χάρη στα αυτοκρατορικά μνημεία της, έσπασε το εθνικό ρεκόρ βροχόπτωσης που αναγόταν στο 1999: κατέγραψε κατακρήμνιση 1,7 μέτρου μέσα σε 24 ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του Μάριου: Νέα χειρουργική επέμβαση αύριο μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

07:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος για την υπόθεση Παντελίδη: «Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση»

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Οι δυο που χάνουμε - Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σήμερα οι αποφάσεις τους για «μπλόκα»

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από τις βίαιες πλημμύρες

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Οι δυο που χάνουμε - Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ