Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από τις βίαιες πλημμύρες

Αυτή η αεροφωτογραφία δείχνει ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει στο Dak Lak του Βιετνάμ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, μετά τον τυφώνα Kalmaegi που έπληξε το Βιετνάμ με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. (AP Photo/Hau Dinh)

Οι εκτεταμένες πλημμύρες εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα χθες, έκανε λόγο για 55 νεκρούς.

Severe flooding in Vietnam has left around 50 people dead and more than 52,000 homes underwater, turning streets into rivers across parts of the country. pic.twitter.com/aRfzO23C6v — AccuWeather (@accuweather) November 21, 2025

Στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας βρέχει ακατάπαυστα από τα τέλη Οκτωβρίου κι οι κατακρημνίσεις προκάλεσαν επανειλημμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικά μνημεία.

Ολόκληρες συνοικίες βρέθηκαν κάτω από τα νερά στην παραθαλάσσια πόλη Να Τρανγκ (νότια) την περασμένη εβδομάδα. Ενώ κατολισθήσεις έπληξαν υψώματα γύρω από τη Ντα Λατ (νότια), την οποία εκτιμούν ιδιαίτερα οι τουρίστες.

Σήμερα πολλά τμήματα αυτοκινητοδρόμων παρέμεναν αδιάβατα εξαιτίας πλημμυρών ή κατολισθήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, που διευκρίνισε ότι το ίδιο ισχύει σε κάποια τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, πάνω από 129.000 πελάτες παρέμεναν χωρίς ρεύμα, από ως και ένα εκατομμύριο πολίτες που υπέστησαν διακοπές της ηλεκτροδότησης την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι η οικονομική ζημία εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων σε πέντε επαρχίες ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.

Επανειλημμένα ακραία καιρικά φαινόμενα

Στο Βιετνάμ καταγράφονται συνήθως ισχυρές βροχές το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και καταστροφικά.

Κάθε επιπλέον βαθμός θερμοκρασίας σημαίνει πως η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει 7% επιπλέον υγρασία και άρα οι κατακρημνίσεις θα γίνονται ισχυρότερες, προειδοποιούν ειδικοί.

Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ και προκάλεσαν ζημίες 1,7 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Στις αρχές Οκτωβρίου η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με δυο φονικούς τυφώνες και στα αρχές Νοεμβρίου με τρίτο, που επίσης άφησε πίσω πολλά θύματα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η πόλη Χουέ (κεντρικά), τουριστικός προορισμός, που προσελκύει πολλούς ιδίως χάρη στα αυτοκρατορικά μνημεία της, έσπασε το εθνικό ρεκόρ βροχόπτωσης που αναγόταν στο 1999: κατέγραψε κατακρήμνιση 1,7 μέτρου μέσα σε 24 ώρες.

