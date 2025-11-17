Τραγωδία στο Βιετνάμ: Κατολίσθηση «έθαψε» λεωφορείο - Έξι νεκροί, 19 τραυματίες
Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν τόνοι βράχων έπεσαν πάνω στο λεωφορείο ενώ αυτό διέσχιζε το πέρασμα Khanh Le, ένα ελικοειδές τμήμα μήκους 33 χιλιομέτρων
Κατολίσθηση «έθαψε» επιβατικό λεωφορείο σε ένα επικίνδυνο ορεινό πέρασμα στο Βιετνάμ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άτομα και να τραυματιστούν άλλα 19.
Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν τόνοι βράχων έπεσαν πάνω στο λεωφορείο ενώ αυτό διέσχιζε το πέρασμα Khanh Le, ένα ελικοειδές τμήμα μήκους 33 χιλιομέτρων. Το σημείο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, αλλά επιρρεπές σε κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών.
Η κατολίσθηση συνέθλιψε το μπροστινό μέρος του λεωφορείου, παγιδεύοντας πολλούς επιβάτες στο εσωτερικό. Οι ομάδες διάσωσης προσπαθούσαν για ώρες να φτάσουν στον τόπο του δυστυχήματος, καθώς οι έντονες βροχές είχαν προκαλέσει κατολισθήσεις και στις δύο πλευρές του περάσματος, «μπλοκάροντας» την πρόσβαση στο σημείο, σύμφωνα με το Associated Press.
Το λεωφορείο μετέφερε 32 άτομα από την οικονομική πρωτεύουσα του Βιετνάμ, την πόλη Χο Τσι Μινχ, και ταξίδευε από το Ντα Λατ στα κεντρικά υψίπεδα του Βιετνάμ προς την παραθαλάσσια πόλη Νχα Τρανγκ.
Οι τραυματίες επιβάτες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.
Έντονες βροχές πλήττουν το κεντρικό Βιετνάμ, το οποίο νωρίτερα είχε πληγεί σοβαρά από τον τυφώνα Καλμαέγκι. Οι βροχοπτώσεις μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να φτάσουν τα 30-60 εκατοστά σε τμήματα του κεντρικού Βιετνάμ, με ορισμένες περιοχές να υπερβαίνουν τα 85 εκατοστά.